Bill Gates prévient que l’impact du coronavirus pourrait être «très, très dramatique», décrit des solutions à long terme – .

Bill Gates à la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science, prononçant un discours de grande envergure sur l’impact de la science et de la technologie sur les principaux problèmes mondiaux. (Photo . / Todd Bishop)

Bill Gates a parlé avec un large optimisme du potentiel de la technologie pour relever certains des plus grands défis de la planète, mais a donné un ton inquiétant vendredi en discutant de la menace posée par le coronavirus alors que l’épidémie dépasse les meilleurs efforts des médecins et des agents de santé.

L’impact pourrait être «très, très dramatique», en particulier s’il se propage à des régions comme l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud, a déclaré le milliardaire philanthrope, s’adressant à un public debout uniquement lors de son discours d’ouverture à l’American Association for the Advancement. des sciences (AAAS) à Seattle. Il a qualifié cela de «potentiellement une très mauvaise situation».

Alors qu’il parlait, la nouvelle a annoncé que le premier cas de coronavirus avait été confirmé sur le continent, alors qu’une personne en Égypte était testée positive pour la maladie.

“C’est un énorme défi”, a déclaré Gates. “Nous avons toujours su que le potentiel d’une pandémie provoquée naturellement ou intentionnellement est l’une des rares choses qui pourraient perturber les systèmes de santé et les économies et causer plus de 10 millions de décès supplémentaires.”

Gates a souligné les progrès des outils de diagnostic moléculaire comme une garantie prometteuse contre de telles épidémies.

“Nous sommes sur le point, en science, de pouvoir faire de bons outils pour faire le diagnostic, fournir des vaccins pour fournir des thérapies, y compris des antiviraux”, a-t-il déclaré.

La Fondation Bill & Melinda Gates a récemment engagé 100 millions de dollars dans la lutte contre le coronavirus, dans le cadre de ses efforts plus larges en matière de santé mondiale.

«Notre fondation est très engagée dans les relations que nous avons avec les gouvernements et le secteur privé pour orchestrer et fournir des ressources et, espérons-le, contenir cette épidémie», a-t-il déclaré.

Bill Gates à la réunion AAAS 2020 à Seattle. (Photo . / Todd Bishop)

Un des grands défis, a noté Gates, est la nature infectieuse du coronavirus plus tôt dans le cycle de la maladie, affectant la population générale. Cela contraste avec les défis antérieurs comme Ebola, qui étaient plus dangereux pour les agents de santé qui tentaient de soigner les personnes malades.

Les questions clés, a-t-il dit, sont «cela va-t-il entrer en Afrique ou non, et si oui, ces systèmes de santé seront-ils dépassés?» Plus tard, il a ajouté: “Cette maladie, si elle est en Afrique, est plus dramatique qu’en Chine”, notant qu’il “n’essayait pas de minimiser ce qui se passe en Chine”.

Margaret Hamburg, présidente du conseil d’administration de l’AAAS, a cité les épidémies passées de maladies telles que le SRAS et Ebola, et le cycle de «crise, inquiétude puis complaisance», qui les suit souvent. Elle a demandé à Gates ce qu’il faudrait finalement faire pour s’assurer que des mesures préventives adéquates étaient en place.

La science nous donne l’occasion d’améliorer la vie dans le monde plus rapidement que jamais. Aujourd’hui, j’ai eu l’honneur de prononcer un discours sur ce sujet lors de la réunion annuelle de @aaas. #AAASmtg https://t.co/03yWD4svD6

– Bill Gates (@BillGates) 14 février 2020

Faisant référence aux avancées et aux réductions de prix des outils de diagnostic moléculaire, Gates a répondu: “La bonne nouvelle est certainement que les simples avancées horizontales dans la façon dont nous fabriquons ces outils nous aideront.”

“Nous avons un plan pour que ces machines soient assez répandues dans les pays en développement”, a-t-il déclaré, faisant référence au travail de la Fondation Gates et de ses partenaires. Dans une décennie, le monde se portera mieux grâce à une plus grande capacité de diagnostic. La capacité de créer de nouveaux vaccins devrait également aider, a déclaré Gates.

“Il y a eu un énorme sous-investissement dans les thérapies, en particulier les antiviraux”, a-t-il dit, ajoutant qu’il pensait que la Chine pourrait “intensifier” à cet égard une fois la crise actuelle passée. “Avec un peu de chance”, a-t-il dit, “ce n’est pas trop long à partir de maintenant.”

Message mis à jour à 17 h 15 le 14 février avec des détails supplémentaires des remarques de Gates.