Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft

Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, a annoncé qu’il avait quitté le conseil d’administration de l’entreprise. Comme il l’explique, son objectif est se concentrer totalement sur la philanthropie. Il est bien connu que Gates a été impliqué dans toutes sortes d’activités philanthropiques depuis qu’il a quitté la direction exécutive de Microsoft en 2008. Maintenant, cependant, il aura l’occasion de consacrer tout son temps à des tâches qui profitent à l’humanité.

Malgré la décision, Bill Gates restera “conseiller technologique” de Satya Nadella, actuel PDG de Microsoft. C’est en 2014 qu’il a assumé ce rôle à la demande explicite de Nadella lui-même. «Ce fut un grand honneur et un privilège d’avoir travaillé et appris de Bill au fil des ans. Bill a fondé notre entreprise, convaincu de la force de démocratisation des logiciels et d’une passion pour résoudre les défis les plus urgents de la société. Microsoft et le monde sont mieux grâce à cela “, a déclaré le directeur, ajoutant:

Le conseil d’administration a bénéficié du leadership et de la vision de Bill. Microsoft continuera de profiter de la passion technique de Bill et de ses conseils continus pour alimenter nos produits et services. Je suis reconnaissant de l’amitié de Bill et j’ai hâte de continuer à travailler avec lui pour remplir notre mission de donner à chaque personne et organisation sur la planète les moyens de faire plus.

Sans aucun doute, c’est la décision la plus importante que Gates ait prise concernant Microsoft depuis qu’il a cessé d’être PDG. De plus, c’est une autre étape pour s’éloigner de l’entreprise qu’il a fondée en 1975 avec Paul Allen, décédé en octobre 2018. Si vous souhaitez connaître les initiatives sur lesquelles il travaille actuellement, nous vous recommandons de voir Bill Gates sous la loupe sur Netflix. Il s’agit d’une série documentaire dans laquelle ils suivent toutes les étapes du philanthrope dans ses efforts pour sauver des milliers de vies et protéger l’environnement.

