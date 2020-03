Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft, marquant la fin d’une époque

Vendredi, Bill Gates a annoncé qu’il quitterait le conseil d’administration de Microsoft quelque 12 ans après avoir quitté son rôle de PDG par intérim pour rejoindre le conseil d’administration.

Le déménagement n’est pas exactement soudain – Gates a consacré de plus en plus de son temps à la Fondation Bill & Melinda Gates – mais il marque la fin de son mandat officiel chez le géant mondial des logiciels.

Le départ de Gates intervient à un moment où Microsoft se prépare pour sa prochaine génération de consoles de jeux vidéo domestiques, baptisée Xbox Series X, ainsi que le lancement prochain de Microsoft Surface Neo, le premier PC à double écran de la société avec Windows 10X et son service de streaming de jeux, Project xCloud.

L’icône technologique siège au conseil d’administration de Microsoft depuis 2008, date à laquelle il a quitté ses fonctions de PDG de la société, et détient toujours 1,36% des actions de Microsoft, selon CNBC. Gates dit qu’il restera dans un rôle informel en tant que “ conseiller technologique ” de l’actuel PDG de Microsoft, Satya Nadella, mais cela ressemble plus à un titre honorifique qu’à une position légitime.

Microsoft n’a pas encore nommé de remplaçant pour le poste de Gates, mais le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a publié la déclaration suivante:

«Ce fut un immense honneur et un privilège d’avoir travaillé avec Bill et d’avoir appris de lui au fil des ans. Bill a fondé notre entreprise avec une foi en la force de démocratisation des logiciels et une passion pour résoudre les défis les plus urgents de la société. Et Microsoft et le monde sont meilleurs pour cela. Le conseil a bénéficié du leadership et de la vision de Bill. Et Microsoft continuera de bénéficier de la passion technique et des conseils continus de Bill pour faire avancer nos produits et services.

«Je suis reconnaissant de l’amitié de Bill et j’ai hâte de continuer à travailler à ses côtés pour réaliser notre mission de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens de faire plus.»

Un Microsoft sans Bill Gates

Microsoft sera un endroit différent sans Gates, l’homme responsable de son ascension vers la popularité dans les années 90 et au début du siècle. Gates a vu l’entreprise grâce au lancement de ses logiciels et matériels les plus performants, y compris la Xbox d’origine et, avant cela, Windows 95.

Alors que Gates quitte l’entreprise qu’il a aidé à bâtir, cela devrait apaiser les craintes des investisseurs que son influence ne soit pas entièrement terminée, car il dit qu’il continuera à servir de “conseiller technologique” à l’actuel PDG Satya Nadella, au moins à court terme. terme.

Il convient également de souligner que l’entreprise s’est très bien débrouillée sans Gates à la barre – en avril 2019, elle est devenue la première entreprise au monde à mille milliards de dollars aux côtés d’Apple et d’Amazon, et est toujours le leader du marché des systèmes d’exploitation.

Microsoft a eu un peu de mal en 2020 avec un certain nombre de bogues de Windows 10 et une concurrence accrue dans l’espace de jeu de Sony, Nintendo et Google, mais le lancement des consoles de nouvelle génération pourrait faire bouger les choses en faveur de Microsoft.

En fin de compte, le départ de Gates est symbolique et mérite d’être observé avec à la fois un peu de joie et de chagrin que son temps au conseil d’administration de l’entreprise est maintenant terminé.