Bill Gates sur COVID-19, les travailleurs en péril et plus sur la crise des coronavirus – .

Voici ce dont nous parlons cette semaine sur le podcast ..

Ce fut une autre semaine tumultueuse à Seattle, l’épicentre de la crise des coronavirus, avec des restaurants et des bars fermés, des rassemblements de plus de 50 personnes interdits, et le nombre de cas de COVID-19 et de décès continuant d’augmenter. Nous récapitulons les nouvelles de la semaine, nous nous informons avec les travailleurs de l’économie des concerts et nous entendons ce que Bill Gates a à dire.

Parmi les événements de la semaine: un travailleur d’une entreprise technologique de Seattle est devenu la première personne à qui on a injecté un éventuel vaccin COVID-19; Amazon dit qu’il veut embaucher 100 000 travailleurs pour répondre à la demande, la ville et l’État se préparent à une éventuelle commande de refuge sur place, et bien plus encore.

Écoutez ci-dessus, abonnez-vous dans n'importe quelle application de podcast et continuez à lire pour les faits saillants.

Le gouverneur Jay Inslee a fermé tous les restaurants et bars, les lieux de loisirs, les lieux de divertissement, les salons de beauté et les salons de coiffure, et bien d’autres. De nombreux restaurants et cafés sont à emporter uniquement.

Les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits et lundi, le président Trump a demandé aux gens de limiter les rassemblements à 10 ou moins. Cependant, le gouverneur Inslee a jusqu’à présent évité un mandat complet de «refuge sur place».

Vendredi, le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans l’État de Washington était de 1 524, avec 148 décès.

Un employé d’entrepôt d’Amazon à Queens, dans l’État de New York, a été testé positif pour COVID-19, le premier cas positif connu de l’entreprise chez un employé d’entrepôt.

Les essais de vaccins COVID-19 commencent à Seattle.

De nombreux détaillants ont fermé leurs portes: les magasins Microsoft et Apple, REI, Nordstrom et bien d’autres. T-Mobile fermait 80% de ses magasins. Les entreprises de Seattle ont prélevé un lourd tribut économique, un rapport de la Seattle Metro Chamber montrant que près de 40% de tous les emplois dans les comtés de King, Pierce et Snohomish seront gravement touchés par le virus.

Le gouverneur de Washington Jay Inslee a signé un projet de loi de financement d’urgence de 200 millions de dollars. Le président Trump a signé un projet de loi de secours fédéral, avec une discussion sur les paiements directs aux Américains pour stimuler l’économie.

L’utilisation de Microsoft Teams a augmenté de 37% la semaine dernière, passant de 32 à 44 millions d’utilisateurs, stimulée par la demande, car plus de personnes travaillent à domicile.

Le NYTimes a obtenu un rapport de 100 pages préparé par le gouvernement fédéral qui avertit que la pandémie “durera 18 mois ou plus” et pourrait inclure plusieurs vagues d’infection, mettant l’accent sur le système de santé, les infrastructures essentielles et les gouvernements des États et locaux.

Les tests s’intensifient. Inslee a déclaré que l’État avait reçu l’approbation fédérale pour les laboratoires privés à tester. L’Université de Washington a ouvert une station d’essai au volant.

Amazon dit qu’il veut embaucher 100 000 employés d’entrepôt supplémentaires pour répondre à la demande. Amazon a déclaré à des vendeurs tiers qu’il interdirait les envois d’articles non essentiels à ses entrepôts afin de pouvoir hiérarchiser les fournitures médicales et les articles ménagers.

La circulation dans la région de Seattle a disparu car les gens travaillent à domicile ou ont perdu leur emploi en raison du ralentissement économique.

Les États-Unis et le Canada ont fermé leur frontière à l’exception du fret et du trafic «essentiel».

Et les écoles restent fermées, les parents tentant de remplacer les enseignants et de garder les enfants occupés. Les rumeurs abondent selon lesquelles les écoles pourraient rester fermées jusqu’à la fin de cette année scolaire ou même la fin de 2020. Les cours de l’Université de Washington seront éloignés pour le trimestre de printemps.

Suivez notre blog en direct pour des nouvelles à jour: Coronavirus Live Updates: Les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Plus de podcast: C’est un moment difficile d’être un travailleur dans l’économie des concerts. Nous avons interviewé des employés de concerts qui ont exprimé leur peur, leur désespoir et leur incertitude.

Et ne croyez pas cette histoire de Bill Gates essayant de séduire Tom Brady pour jouer à Tampa. Mais croyez ce que Gates dit depuis des années sur la préparation à une pandémie.

Avec Todd Bishop de ., Taylor Soper et Monica Nickelsburg. Notre producteur de podcasts est Curt Milton. Notre musique à thème est de Daniel L.K. Caldwell.