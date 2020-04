Bill Gates sur la vie après le verrouillage et ce qu’il faudra vraiment pour vaincre «la première pandémie moderne» – .

Même dans un an, il faudra un miracle pour revenir à un semblant de vie normale, dit Bill Gates dans un nouveau billet de blog. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Bill Gates, qui avait prédit cette pandémie il y a cinq ans, tourne maintenant son attention vers la prochaine – et la manière la plus simple de la décrire, dit-il, est «semi-normale».

Les gens pourront de nouveau sortir une fois les ordres de verrouillage levés, «mais pas aussi souvent et dans des endroits peu fréquentés», écrit Gates dans un nouveau billet de blog.

“Imaginez des restaurants qui n’installent que des personnes à toutes les autres tables, et des avions où chaque siège du milieu est vide”, écrit-il dans le post. «Les écoles sont ouvertes, mais vous ne pouvez pas remplir un stade de 70 000 personnes. Les gens travaillent et dépensent, mais pas autant qu’avant la pandémie. Bref, les temps sont anormaux mais pas aussi anormaux que lors de la première phase. »

Personne qui vit une pandémie ne l’oubliera jamais. Et il est impossible d’exagérer la douleur que les gens ressentent maintenant et continueront de ressentir pendant des années à venir.

Il précise que cet état semi-normal ne sera pas une condition temporaire.

“Si, au printemps 2021, les gens vont à de grands événements publics – comme un match ou un concert dans un stade – ce sera parce que nous avons un traitement miraculeux qui a donné aux gens la confiance de sortir de nouveau”, écrit-il.

C’est l’un des messages clés du message de 6 300 mots, publié jeudi matin. Gates donne son point de vue sur l’état actuel et l’évolution future de l’épidémie de COVID-19, évalue les efforts du monde pour le contenir et décrit les innovations et les approches qui, selon lui, seront essentielles pour lutter contre la maladie dans les années à venir.

Son approche franchement pragmatique de la vie après le verrouillage est en contraste avec la prédiction du président Trump et d’autres membres de l’administration selon laquelle l’économie reviendra «en rugissant».

Le message est intitulé «Pandémie 1», une référence au statut de COVID-19 comme «la première pandémie moderne», comme le dit Gates. Il dit que la pandémie définira cette ère de la même manière que la Seconde Guerre mondiale en son temps. «Personne qui vit une pandémie ne l’oubliera jamais», écrit-il. “Et il est impossible d’exagérer la douleur que les gens ressentent maintenant et continueront de ressentir pendant des années à venir.”

Alors que la pandémie s’est propagée dans le monde entier, infectant plus de 2,6 millions de personnes et tuant plus de 184 000 personnes jusqu’à présent, le co-fondateur de Microsoft a été franc dans ses commentaires et est devenu la cible de théories du complot largement réfutées dans le processus.

La Fondation Bill & Melinda Gates a engagé jusqu’à présent plus de 250 millions de dollars pour lutter contre la propagation de la maladie.

«Le coût élevé de la pandémie pour les personnes à bas salaires et pauvres est une préoccupation particulière pour Melinda et moi. La maladie affecte de manière disproportionnée les communautés les plus pauvres et les minorités raciales », écrit-il. «De même, l’impact économique de la fermeture frappe le plus durement les travailleurs à faible revenu et issus de minorités. Les décideurs devront veiller à ce que, à mesure que le pays s’ouvre, la reprise n’aggrave pas encore les inégalités. »

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Poursuivant la comparaison de la Seconde Guerre mondiale, Gates cite la «quantité incroyable d’innovation» qui a émergé de cette époque, y compris le radar, les torpilles et la rupture de code. Il dit qu’il attend la même chose de la pandémie, et il pointe cinq catégories d’innovation: les traitements, les vaccins, les tests, la recherche des contacts et les politiques pour sortir des ordres de verrouillage.

«À moins d’un traitement miracle, sur lequel nous ne pouvons pas compter, la seule façon de ramener le monde où il était avant que COVID ne se présente est un vaccin très efficace qui prévient la maladie», écrit-il. “Malheureusement, le temps de développement typique d’un vaccin contre une nouvelle maladie est supérieur à 5 ans.”

Dans ce cas, Gates dit qu’il est d’accord avec les responsables de la santé publique qui pensent que la vaccination à grande échelle est probable dans 18 mois, mais illustre l’incertitude quand il dit: «cela pourrait être aussi court que 9 mois ou plus proche de 2 ans».

“Lorsque le vaccin sera fabriqué pour la première fois, il faudra se demander qui devrait être vacciné en premier”, écrit-il. «Idéalement, il y aurait un accord mondial sur qui devrait recevoir le vaccin en premier, mais étant donné le nombre d’intérêts concurrents, il est peu probable que cela se produise. Les gouvernements qui fournissent le financement, les pays où les essais sont menés et les endroits où la pandémie est la plus grave feront tous valoir qu’ils devraient avoir la priorité. »

Gates affirme que des tests étendus seront essentiels à mesure que la vie commencera à revenir à la normale. Il souligne le potentiel de nouvelles formes de tests, y compris un test de diagnostic rapide émergeant qui pourrait fournir des résultats à domicile sans envoyer d’échantillon à un laboratoire. Gates finance également des chercheurs effectuant un test de prélèvement nasal par la poste dans la région de Seattle.

«Vous voulez avoir tellement de tests en cours que vous voyez des points chauds et que vous êtes en mesure d’intervenir en changeant de politique avant que les chiffres ne deviennent importants. Vous ne voulez pas attendre que les hôpitaux commencent à se remplir et que le nombre de décès augmente. “

Pour avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler la vie dans les pays développés alors qu’ils retournent au «semi-normal», il pointe les opérations de 6 200 personnes de Microsoft en Chine.

«Jusqu’à présent, environ la moitié d’entre eux entrent maintenant en fonction», écrit-il. «Ils continuent de soutenir les employés qui souhaitent travailler à domicile. Ils insistent pour que les personnes présentant des symptômes restent à la maison. Ils nécessitent des masques et fournissent un désinfectant pour les mains et font un nettoyage plus intensif. Même au travail, ils appliquent des règles d’éloignement et n’autorisent les déplacements que pour des raisons exceptionnelles. »

Malgré l’image sombre, il termine sur une note optimiste, disant que lui et Melinda Gates “sont impressionnés par la façon dont le monde se rassemble pour combattre ce combat.”

“Chaque jour, nous discutons avec des scientifiques d’universités et de petites entreprises, des PDG de sociétés pharmaceutiques ou des chefs de gouvernement pour nous assurer que les nouveaux outils dont j’ai parlé seront disponibles dès que possible. Et il y a tellement de héros à admirer en ce moment, y compris les agents de santé en première ligne. Lorsque le monde finira par déclarer la pandémie 1 terminée, nous devrons tous les en remercier. »

Alan Boyle de . a contribué à ce rapport.