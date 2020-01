Bill Murray confirme Ghostbusters: le rôle de l’au-delà et révèle certains détails

Il ne faudra pas longtemps avant qu’un nouveau film Ghostbusters arrive dans les salles. Et contrairement au redémarrage de 2016, la nouvelle entrée – Ghostbusters: Afterlife – est connectée à la franchise d’origine. Bien qu’il n’ait pas été explicitement révélé exactement comment il embrassera les deux premiers films, nous avons appris de nouveaux détails de l’acteur original Bill Murray.

S’adressant à Vanity Fair, Murray a non seulement confirmé qu’il reprendrait son rôle de Peter Venkman dans le film – aux côtés de ses camarades survivants Ghostbusters Dan Aykroyd et Ernie Hudson – mais a donné quelques détails sur l’histoire du film. “Eh bien, nous sommes un homme à terre. C’est l’affaire”, a-t-il expliqué. “Et c’est l’histoire que nous racontons, c’est l’histoire qu’ils ont écrite.”

Cet homme à terre est évidemment Harold Ramis, qui a interprété Egon Spengler dans les deux premiers films. Ramis est décédé en 2014, laissant les Ghostbusters sans son génie scientifique. Bien que cela n’ait pas été confirmé, les fans ont émis l’hypothèse que la famille présentée dans le nouveau film serait le plus proche parent d’Egon.

L’ancienne des restes Carrie Coon joue une mère célibataire nommée Callie, tandis que la star de Stranger Things, Finn Wolfhard et la vedette de Captain Marvel McKenna Grace, jouent ses enfants Trevor et Phoebe. Dans les images vues dans l’histoire de Vanity Fair, Grace peut être vue avec l’un des packs de protons de la marque Ghostbusters attachés à son dos.

Après le déménagement de la famille dans une ancienne ferme de l’Oklahoma, des événements étranges commencent à se produire. Comme le révèle Vanity Fair, une ancienne mine à l’extérieur de la ville porte le nom d’Ivo Shandor, qui est une connexion au film original et au jeu vidéo de 2009. Dans Ghostbusters de 1984, Shandor est mentionné comme le concepteur du bâtiment dont Gozer est issu. Dans le jeu, Shandor est le méchant principal et le chef du culte de Gozer. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation, il semble que Gozer figurera dans le nouveau film.

Au fond, cependant, Murray dit que ce ne sont pas les fantômes ou les rappels des films précédents qui feront ressortir Afterlife. “Le script est bon. Il contient beaucoup d’émotions. Il contient beaucoup de famille, avec des lignes vraiment intéressantes”, a-t-il déclaré.

Quant à Jason Reitman, fils du réalisateur original Ivan Reitman et co-scénariste et réalisateur d’Afterlife, il voulait faire un film qui plait aux fans de Ghostbusters, anciens et nouveaux. “Je voulais faire un film sur la découverte d’un pack de protons dans une ancienne grange et le plaisir de le mettre pour la première fois”, a-t-il expliqué.

Avec un nouveau casting, ainsi que les retours de Murray, Aykroyd, Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts dans les rôles qu’ils ont rendus célèbres, il pourrait bien réussir.

Ghostbusters: Afterlife sortira en salles le 10 juillet.

À l’affiche: Ghostbusters: Afterlife – Bande-annonce officielle