Billets IMAX «Beastie Boys Story» disponibles avant la sortie en salles, débuts sur Apple TV +

Nous avons appris en janvier qu’Apple avait acheté le documentaire Beastie Boys Story de Spike Jonze. Le film devrait être présenté en avant-première dans les salles IMAX le 2 avril avant les débuts sur Apple TV + et nous avons maintenant un aperçu de la première affiche du film ainsi que des billets IMAX en précommande.

Redditor u / BunyipPouch a partagé l’affiche aujourd’hui (ci-dessus) qui montre les Beastie Boys figés dans l’air au-dessus d’une boombox stéréo classique.

De notre couverture précédente, voici la description de Beastie Boys Story qui revient sur 40 ans d’histoire et d’amitié du groupe:

Beastie Boys Mike Diamond et Adam Horovitz vous racontent une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié dans cette expérience documentaire en direct dirigée par leur ami et collaborateur de longue date, et leur ancien grand-père, le cinéaste Spike Jonze.

Le film devrait être présenté dans la foulée du 26e anniversaire de la sortie de l’album n ° 1 de Beastie Boys en 1994, «Ill Communication», et réunit Beastie Boys avec le réalisateur Spike Jonze pendant 25 ans après avoir réalisé le clip du immortel hit de l’album, “Sabotage”.

Beastie Boys Story débarque dans les salles IMAX le mois prochain le 2 avril. Et maintenant, vous pouvez vérifier où le film se déroule près de chez vous et récupérer vos billets à l’avance ici.

Notamment, la sortie en salles IMAX est une version spéciale de Beastie Boys Story:

Apple et IMAX sont fiers de présenter «Beastie Boys Story» dans l’expérience IMAX. Cet événement en série limitée comprend une version spéciale IMAX du film, où Beastie Boys Mike Diamond et Adam Horovitz vous racontent une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié dans cette expérience documentaire en direct réalisée par leur ami et collaborateur de longue date, cinéaste Spike Jonze. Chaque nuit propose une expérience unique avec Adrock, Mike D, Spike Jonze et des invités très spéciaux. Un Apple Original.

Quelques semaines plus tard, la sortie de l’Apple TV + est prévue pour le 24 avril.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: