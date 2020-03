Bing dessine une carte en ligne du coronavirus

L’une des leçons que nous tirons de la situation actuelle avec le coronavirus est que la demande d’informations par la société croît de façon exponentielle. Et en Bing, le moteur de recherche Microsoft, en sont très conscients, c’est pourquoi ils ont décidé de proposer, via www.bing.com/covid, une carte permettant d’obtenir des informations sur le volume de cas détectés dans chaque pays, ainsi que des actualités associées.

Pour chaque pays (ou état, dans le cas des États-Unis), la carte montre un cercle rouge plus ou moins grand, selon le volume de cas détectés. Ces informations sont présentées en trois groupes: cas actifs, cas avec rétablissement et cas mortels. De cette façon, en un coup d’œil, nous pouvons faire des comparaisons entre différents pays. De plus, étant donné que ces informations sont constamment mises à jour, elles nous permettent également de prendre des données pour déterminer quelle est l’évolution de la pandémie dans chaque pays.

Et, bien que les informations que de nombreuses personnes recherchent soient déjà collectées sur la carte elle-même, si nous cliquons sur un pays, Bing nous montrera une sélection de nouvelles liées à la maladie. Et, si nous y faisons défiler, nous pouvons également trouver des vidéos actuelles. De cette façon, le moteur de recherche Microsoft entend combattre un volume élevé de canulars que les réseaux se peuplent ces semaines, et que dans de nombreux cas ils peuvent devenir dangereux s’ils parviennent à s’étendre suffisamment.

Il est vrai que ce n’est pas la première carte du monde avec des informations mises à jour sur la propagation du coronavirus, il y a quelques jours nous vous avions déjà parlé de celle offerte par le Université Johns Hopkins. La principale différence est que, sur la carte offerte par Bing, les chiffres de la pandémie sont combinés avec les dernières informations fiables publiées à cet égard. De cette façon, que nous ne voulions que les chiffres ou que nous souhaitions élargir les informations, le moteur de recherche Microsoft nous permettra de le faire en quelques clics.

Il est nécessaire d’être très prudent, dans ces circonstances, lors du choix des sources par lesquelles nous nous informons. Et c’est que les escrocs, les vendeurs de fumée et les cybercriminels ne manquent pas la moindre occasion de profiter de toute situation, sans craindre de dépasser (ci-dessous, bien sûr) leurs niveaux déjà remarquables de morosité morale. L’exemple le plus récent et, en outre, connexe, nous l’avons dans les fausses cartes de coronavirus, qui promettent de vous informer, mais ce qu’elles font est de compromettre votre sécurité. Ou, également en ce qui concerne le coronavirus, plus d’un million de produits qui Amazon a dû se retirer de la vente.