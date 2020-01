BioShock 4: tout ce que nous savons sur le nouveau BioShock

Il y a officiellement un nouveau jeu BioShock en préparation. Bien que nous ne sachions pas s’il s’appelle BioShock 4 ou quelque chose de complètement différent, l’éditeur 2K Games a annoncé qu’il était définitivement en route dans un tweet annonçant Cloud Chamber Studios (le développeur du jeu) et retraité à nouveau sur le propre site Web de Cloud Chamber.

Bien que ce soit la première fois que vous entendez parler d’un nouveau Bioshock, les premières rumeurs importantes ont émergé en avril 2019 dans un article sur les événements actuels au studio de développement Mafia 3, Hangar 13, où Kotaku a rapporté qu’il y avait un studio situé juste à côté. et l’équipe à l’intérieur travaille sur les premiers stades du prochain jeu BioShock, nom de code Parkside.

Il s’avère que les rumeurs étaient vraies et, selon un autre article de Kotaku, ce nouveau jeu “est en préparation depuis des années”. Kotaku n’a malheureusement pas pu indiquer de date de sortie, mais 2K Games a déclaré que BioShock 4 serait “en développement pour les prochaines années” – alors n’emballez pas vos HYPO pour l’instant.

Comme Andrew Ryan l’a dit un jour: «Il y a deux façons de gérer le mystère: le découvrir ou l’éliminer.» Nous choisissons de le découvrir – enfin, en quelque sorte. Nous avons rassemblé ci-dessous toutes les nouvelles et rumeurs sur BioShock 4, ainsi que nos espoirs pour le prochain jeu BioShock.

[Miseàjour:[Update: Certaines offres d’emploi de Cloud Chamber Studios nous ont donné quelques petits conseils sur le monde de BioShock 4. Continuez de lire pour en savoir davantage.]

Bien que nous soyons certainement excités pour le prochain jeu BioShock, il semble que cela prendra un certain temps avant que nous ne mettions la main dessus.

Dans un tweet annonçant officiellement qu’un nouveau BioShock est en préparation, l’éditeur 2K Games a déclaré que les travaux avaient commencé sur la prochaine itération de la franchise BioShock mais que le jeu “sera en développement pour les prochaines années”.

Ce n’est peut-être pas la nouvelle la plus bienvenue, mais cela nous donne une idée des plateformes sur lesquelles BioShock 4 sortira. Avec la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X plus tard cette année, nous verrons certainement un nouveau BioShock sortir sur ces plateformes (et probablement aussi sur PC). Si le titre sortira également sur les consoles de génération actuelle est moins certain, cela dépend du moment où la suite sortira.

Nouvelles et rumeurs sur BioShock 4

Offres d’emploi

Cloud Chamber Studios travaille sur le prochain titre de BioShock et les listes d’emplois (via GamesRadar) que le studio a publiées peuvent nous donner un petit aperçu de BioShock 4, ou du moins ce que l’équipe de développement s’efforce d’apporter au jeu.

Une liste d’un ingénieur principal en IA mentionne des «ambitions élevées» pour lier l’IA et la narration ensemble dans ce «jeu fortement narratif et systémique». Le jeu aura “plusieurs systèmes d’IA” sur lesquels cette personne pourra travailler, y compris un “système de foule urbaine et l’écologie tribale systémique d’une IA parfois hostile”.

Une autre liste pour un concepteur de combat / IA en chef indique aux candidats potentiels qu’ils travailleront au développement “d’un paradigme de combat FPS qui est accessible, satisfaisant et permet un degré élevé d’expression et d’expérimentation des joueurs dans un monde hautement réactif” et qu’ils devra penser “au-delà des conflits directs, s’adapter à divers styles de jeu et rencontres de conception qui peuvent être résolus grâce à l’ingéniosité des joueurs”.

Ce n’est pas énorme, mais cela suggère qu’une approche ambitieuse est adoptée avec BioShock 4 et que le jeu continuera, et pourrait même améliorer, l’approche flexible adoptée par les versements précédents.

En travaux depuis des années

Selon un rapport de Kotaku, un nouveau BioShock est tranquillement en préparation depuis des années.

“Ce que 2K n’a pas dit, c’est que ce projet est déjà en préparation depuis au moins 2015, bien qu’il ait été redémarré depuis”, écrit Jason Schreier de Kotaku.

Annonce officielle

L’éditeur 2K Games est allé sur Twitter pour annoncer un nouvel épisode de la franchise de jeux vidéo la plus vendue.

Bien qu’il n’y ait aucune indication de l’endroit où le jeu pourrait se dérouler et de sa connexion avec les personnages et les environnements existants établis dans les titres précédents, nous savons que 2K met en place un tout nouveau studio de développement – “Cloud Chamber, fournisseurs de beaux jeux vidéo” – pour travailler sur le titre Bioshock sans nom, qui sera “en développement pour les prochaines années”.

Rumeurs initiales – confirmées

Les premières rumeurs importantes concernant un nouveau jeu BioShock sont apparues en avril 2019. Dans un article sur les activités actuelles du studio de développement Mafia 3, Hangar 13, Kotaku a rapporté qu’il y avait un studio juste à côté et que l’équipe au sein de l’équipe travaillait sur le premières étapes du prochain jeu BioShock, nom de code Parkside. Nous avons maintenant un nouveau BioShock est en cours d’élaboration.

BioShock 4: ce que nous voulons voir

Retour à Rapture

Même s’il était agréable de s’aventurer hors de la ville sous-marine de Rapture dans BioShock: Infinite, il ne ressentait pas tout à fait la même chose. Bien sûr, il y avait des scènes nostalgiques et le DLC Burial at Sea nous a laissé entrer une fois de plus, mais nous voulons revenir correctement cette fois.

Peut-être que BioShock 4 pourrait nous voir revenir à un nouveau Rapture, un que la société a essayé de récupérer et d’embellir à la suite des événements des jeux précédents. Sinon, nous aimerions une autre ville merveilleusement atmosphérique dans la même veine.

Grands papas et petites soeurs

Bien sûr, ils sont un peu effrayants mais nous les aimons. Plus important encore, ils expliquent en grande partie pourquoi beaucoup d’entre nous aiment BioShock mais n’étaient pas vraiment de grands joueurs dans BioShock: Infinite. Nous espérons les voir revenir dans le prochain.

Explorez le savoir plus

Bien que cela puisse parfois être déroutant, la tradition et la narration de BioShock intriguent et nous aimons les toiles qui ont été tissées à travers les jeux précédents. Nous espérons que 2K s’efforcera de s’appuyer davantage sur lui, peut-être en ajoutant quelques rebondissements supplémentaires.

Nouvelles vigeurs

Les Vigors avec lesquelles vous pouvez jouer sont en grande partie ce qui rend BioShock si amusant. Bien que ce soit formidable de voir le retour de nos favoris, nous voulons que de nouvelles Vigors essaient et se combinent.