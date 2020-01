BioShock: la collection pourrait changer

Il semble que BioShock: The Collection – qui rassemble BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite – pourrait arriver sur le Switch. Lootpots a découvert que le jeu avait été évalué par le comité d’évaluation des jeux taïwanais. Apparaître sur un tableau de classement est généralement un bon indicateur qu’un jeu est en route.

BioShock: The Collection, qui est sorti sur PS4 et Xbox One en 2016, a remasterisé les trois jeux et a été divisé en deux disques Blu-Ray. Puisqu’une version Switch n’a pas été officiellement annoncée, rien n’indique si la version Switch sera plus proche des versions originales Xbox 360 / PS3 de ces jeux.

Les jeux individuels de la collection ont également été évalués, ce qui pourrait signifier qu’ils seront également publiés séparément. BioShock 2 et Infinite sont venus avec tous leurs DLC précédemment publiés lorsqu’ils ont été mis à disposition sur PS4 et Xbox One.

Le BioShock d’origine est devenu portable auparavant, avec une version iOS sortie en 2015 (et finalement disparue de l’App Store), et un jeu de tactiques spin-off Vita en cours de planification et d’annulation. Cette version, si elle se révèle, sera la première fois que BioShock apparaît sur une console Nintendo.

Il y a également un nouveau jeu BioShock en développement en ce moment au studio Cloud Chamber nouvellement créé. Il est encore tôt dans le développement, cependant, et on ne sait pas encore grand-chose à ce sujet.

