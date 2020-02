Birds Of Prey a une ouverture modeste au guichet

Birds of Prey, le premier film de DC à venir de l’année, n’a pas eu une grande soirée d’ouverture. Et il semble que ça ne va pas bien au box-office pendant son week-end d’ouverture non plus.

Selon Deadline, l’aperçu de jeudi soir a rapporté 4 millions de dollars. Birds of Prey devrait atteindre 12,6 millions de dollars vendredi et 33 millions de dollars pour tout le week-end. Ce n’est pas un bon début pour le film.

Comparativement, Shazam de l’année dernière a fait 5,9 millions de dollars lors de la soirée de prévisualisation, et a fini par rapporter 365 millions de dollars dans le monde. Et bien qu’il soit sorti en avril – lorsque les gens sont plus susceptibles d’aller au cinéma – le film a été classé PG-13, qui a un public beaucoup plus large que la cote R de Birds of Prey. Le Joker nominé aux Oscars en octobre – qui a également reçu la note R – a rapporté 96 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture et avait un total mondial brut de plus d’un milliard de dollars.

Sur le site sœur de GameSpot, Metacritic, Birds of Prey a obtenu un score de 60 sur 55 avis, dont 33 positifs, 20 mitigés et deux négatifs. Bien que, critique, le film se porte bien, le battage médiatique et l’excitation pour le film ne semblent tout simplement pas être là pour le grand public.

Dans la critique de GameSpot sur Birds of Prey, Meg Downey a déclaré: “C’est le genre de jeu cinétique à haute énergie qui vient avec une valeur de rejeu intégrée et prouve exactement pourquoi Harley Quinn est devenu un personnage si attachant et aimé dans la culture pop. panthéon. Si c’est dans cette direction que se dirige le DCEU, l’avenir s’annonce radieux. “

Pour en savoir plus sur Birds of Prey, en savoir plus sur la fin du film, que Joker soit ou non dans le film, et le lien avec la première apparition de Harley dans Suicide Squad.

En cours de lecture: Qui diable est le masque noir?