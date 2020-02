Birds of Prey et Suicide Squad: Quel est le lien?

La continuité et la logistique de l’univers partagé dans les films de DC peuvent être difficiles à comprendre, surtout maintenant après que des films comme Aquaman, Wonder Woman et Shazam ont fait de leur mieux pour s’éloigner de l’ancien et commencer quelque chose de nouveau – ou, enfin, en quelque sorte nouveau. DC ne construit certainement pas ses films sur la base du plan du MCU, mais ils n’abandonnent pas non plus complètement leurs premières tentatives en faveur d’un redémarrage complet.

Birds of Prey existe dans ce terrain d’entente qui n’est pas un redémarrage. C’est une suite de Suicide Squad, en ce sens que les deux se succèdent et qu’ils présentent tous les deux la même version de Harley Quinn. Mais Birds of Prey est une suite de Suicide Squad de la même manière que Aquaman est une suite directe de Justice League – ce qui signifie qu’il n’a vraiment besoin que de vous rappeler la moindre poignée de détails de Suicide Squad pour comprendre l’intrigue. Vous ne vous souvenez pas qui était le méchant de Suicide Squad? Aucun problème. Vous ne vous souvenez pas exactement pourquoi ni comment Harley s’est même retrouvé dans cette équipe? Ne t’en fais pas. C’est bon.

Harley lance ce film en annonçant qu’elle et le Joker se sont séparés tout en fournissant une exposition rapide sur son histoire d’origine personnelle. La plupart de cela se fait avec de toutes nouvelles scènes animées couvrant son temps en tant qu’enfant, aller à l’université, travailler à Arkham, etc. Cependant, quand vient le temps d’expliquer sa relation avec le Joker, Birds of Prey tire des images directement de Suicide Squad pour le couvrir. La scène où elle plonge un cygne dans une cuve chez Ace Chemicals est réutilisée, mais coupée légèrement différemment pour garder le Joker de Jared Leto principalement hors cadre. En fait, l’arrière de sa tête est tout ce que nous voyons de MJ pour Birds of Prey.

Les détails réels de ce que Harley et Joker ont fait entre alors et maintenant sont laissés à l’imagination. De minuscules détails tels que les raisons pour lesquelles Joker a mis fin à leur relation, comment Harley a réussi à sortir de sous le pouce d’Amanda Waller et à rester en prison, et où Joker se trouve maintenant ne sont jamais réellement expliqués. En ce qui concerne Birds of Prey, Harley a galavant autour de Gotham, provoquant le chaos avec Joker jusqu’à très récemment et maintenant ils ne le sont plus. Nous pouvons supposer que Joker est toujours dans l’image quelque part – d’autres personnages semblent certainement avoir peur de lui comme s’il était toujours en liberté – mais sinon, il ne prend jamais en compte l’histoire.

La seule autre connexion de Suicide Squad à Birds of Prey se présente sous la forme d’un œuf de Pâques lors de l’explosion du grand poste de police de Harley. En partant, elle repère une affiche recherchée pour nul autre que le capitaine Boomerang (joué par Jai Courtney dans Suicide Squad) et s’arrête assez longtemps pour dire “hé, je connais ce type”. Cela ne nous dit pas grand-chose sur ce que Boomerang a fait depuis ses jours dans Suicide Squad, évidemment, juste qu’il est toujours en liberté – mais nous pouvons supposer que nous aurons plus d’informations lorsque Courtney reprend son rôle dans le prochain James Gunn Suicide Squad. Peut-être que lui et Harley auront une belle conversation de rattrapage avant qu’ils ne soient tous deux plongés dans le péril mortel auquel ils seront confrontés cette fois-ci.

Birds of Prey et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn est maintenant en salles. La Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Birds Of Prey – First Look