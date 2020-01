Birds of Prey: voici combien d’argent le film DC devrait rapporter pour son ouverture

Le prochain grand film de bande dessinée de DC, Birds of Prey, est prêt à avoir un week-end d’ouverture au box-office. Deadline rapporte que le film devrait faire entre 49 et 55 millions de dollars pour son week-end d’ouverture aux États-Unis début février.

Le site rapporte que Birds of Prey devrait bien fonctionner avec la foule des moins de 25 ans, ce qui est normal. L’intérêt serait également élevé chez les jeunes femmes.

Birds of Prey ne devrait cependant pas battre de gros records en février, car Black Panther (202 millions de dollars) détient actuellement le record de la meilleure ouverture nationale de février de tous les temps. Deadpool (132,4 millions de dollars), Fifty Shades of Grey (85,1 millions de dollars), The Passion of the Christ (83,8 millions de dollars) et The Lego Movie (69 millions de dollars) sont les autres principaux gagnants historiques de février.

Birds of Prey aurait un budget de 97,1 millions de dollars, et c’est avant que les dépenses de marketing ne soient prises en compte.

Birds of Prey met en vedette Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, reprenant son rôle dans le groupe de boxe Suicide Squad de 2016, mal reçu mais primé aux Oscars. Elle joue dans le film aux côtés de Jurnee Smollet Bell (Black Canary), Mary Elizabeth Winstead (Huntress) et Rosie Perez (Renee Montoya). Ils font équipe pour sauver une jeune fille du méchant masque noir d’Ewan McGregor.

Selon Robbie, Birds of Prey n’a rien à voir avec le nouveau film Joker avec Joaquin Phoenix, car il raconte une histoire qui est moins ancrée dans la réalité. Le film s’ouvre aux États-Unis le 7 février.

Birds Of Prey sera suivi de Wonder Woman 1984, qui devrait sortir en salles en juillet 2020. La première bande-annonce de ce film a été publiée en décembre et de nouvelles images ont été révélées récemment. Il y a également 2021 dates pour le film Batman autonome et le redémarrage de Suicide Squad de James Gunn, tandis qu’Aquaman 2 sortira en salles en 2022.

Pour en savoir plus, consultez le guide de GameSpot sur les plus grands films à venir de 2020.

