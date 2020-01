Bitdefender veut protéger votre appareil pour un peu plus de 7 dollars, mais il y a un hic

Si vous recherchez beaucoup de sécurité – Bitdefender a étendu sa vente du Black Friday et sa plate-forme Total Security 2020 n’a jamais été aussi bon marché.

La société offre une énorme remise de 60%, ce qui signifie que vous ne payez que 35,99 $ (hors taxes) pour une protection d’un an au lieu des 89,99 $ habituels.

C’est environ 7,20 $ par appareil, ou seulement quelques centimes par jour, pour l’une des meilleures suites de sécurité sur le marché.

Bitdefender Total Security 2020 – 35,99 $ (60% de rabais)

Non seulement c’est l’une des offres d’antivirus les moins chères du marché, mais elle provient de l’une des plus grandes sociétés de sécurité au monde. Bitdefender Total Security 2020 est votre couteau suisse – une boîte à outils de sécurité qui offre également une protection contre les ransomwares multicouches sur jusqu’à cinq appareils. Il suit constamment les logiciels malveillants et enregistre les schémas de cybermenaces pour vous protéger en ligne.

Bien qu’il existe un outil VPN inclus, ce n’est pas le meilleur en ville pour un certain nombre de raisons – et nous pensons que vous feriez bien mieux d’utiliser un service autonome tel qu’ExpressVPN.

En un mot, vous bénéficiez d’une protection complète sur jusqu’à cinq de vos appareils (Windows, MacOS, iOS et Android). La nouvelle version comprend une protection webcam et anti-ransomware et aucun ralentissement du système, ainsi que des dizaines d’autres fonctionnalités.

Gardez à l’esprit que cet accord n’est valable que pour la première année et que vous paierez probablement beaucoup plus à l’avenir. Une façon de contourner le problème consiste à utiliser un e-mail différent lors du renouvellement pour devenir un nouveau client.

Nous vous recommandons de quitter les offres Antivirus Plus 2020 et Internet Security 2020 de l’entreprise; les deux sont des produits fantastiques mais vous coûteront respectivement 12 $ et 4 $. Avec Total Security 2020, vous obtenez une bien meilleure polyvalence avec une couverture supplémentaire de l’appareil pour démarrer.