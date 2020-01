Bizarre bataille juridique possible entre Apple et le FBI

Apple se préparerait à une étrange bataille juridique avec le FBI au sujet de ses demandes pour que la société Cupertino l’aide à pénétrer dans deux iPhones utilisés par le tireur de Pensacola Naval Air Station.

La société était auparavant prête à combattre le FBI devant les tribunaux pour la même demande avec les iPhones de San Bernardino avant que l’agence ne recule…

NordVPN

Le New York Times rapporte que Cook dirige les plans d’urgence de l’entreprise.

Apple se prépare en privé à une lutte juridique avec le ministère de la Justice pour défendre le cryptage sur ses iPhones tout en essayant publiquement de désamorcer le différend, alors que le géant de la technologie parcourt une ligne de plus en plus délicate entre ses clients et l’administration Trump.

Timothy D. Cook, directeur général d’Apple, a rassemblé une poignée de conseillers de haut niveau, tandis que le procureur général William P. Barr a visé la société et lui a demandé d’aider à pénétrer deux téléphones utilisés par un homme armé lors d’une fusillade mortelle le mois dernier dans un station aéronavale de Pensacola, en Floride.

Les dirigeants d’Apple ont été surpris par l’escalade rapide de l’affaire, ont déclaré des personnes familières avec la société qui n’étaient pas autorisées à parler en public.

Le président Trump a jeté de l’huile sur le feu hier lorsqu’il a tweeté qu’Apple “refusait de déverrouiller les téléphones utilisés par des tueurs, des trafiquants de drogue et d’autres éléments criminels violents”.

Ce fut la dernière de la guerre des mots entre le gouvernement et Apple à ce sujet. Le procureur général des États-Unis, William Barr, avait précédemment déclaré qu’il avait demandé de l’aide à Apple et que la société n’avait fourni aucune «assistance substantielle». Apple a contesté cette affirmation.

Nous rejetons l’idée selon laquelle Apple n’a pas fourni d’assistance substantielle dans l’enquête Pensacola. Nos réponses à leurs nombreuses demandes depuis l’attaque ont été opportunes, approfondies et se poursuivent. Nous avons répondu à chaque demande rapidement, souvent en quelques heures, en partageant des informations avec les bureaux du FBI à Jacksonville, Pensacola et New York. Les requêtes ont donné lieu à de nombreux gigaoctets d’informations que nous avons remis aux enquêteurs. Dans tous les cas, nous avons répondu avec toutes les informations que nous avions.

Le fait qu’Apple ait remis “de nombreux gigaoctets” d’informations signifie qu’il a fourni des copies des sauvegardes iCloud des téléphones, car c’est la seule façon dont Apple détiendrait autant de données. Ces sauvegardes contiendraient des copies de presque tout ce qui est stocké sur les téléphones eux-mêmes.

Comme nous l’avons noté plus tôt, il semble que ce soit la partie «presque» de ce dont le FBI est mécontent.

Les enquêteurs disent qu’ils ont besoin d’accéder aux iPhones pour pouvoir accéder aux messages de services cryptés comme WhatsApp et Signal. L’accès à ces messages permettra aux enquêteurs de déterminer si Alshamrani a coordonné l’attaque avec d’autres, disent-ils.

Ce serait une bataille juridique bizarre

Si l’affaire est portée devant les tribunaux, ce serait une bataille juridique bizarre. Ce sont des iPhones plus anciens auxquels des sociétés tierces peuvent déjà accéder. Si le FBI veut les déverrouiller, il n’a qu’à envoyer les téléphones à l’une de ces sociétés.

Comme nous l’avons souligné dans cette pièce, il ne s’agit pas non plus du coût.

En 2015, le FBI a payé environ un million de dollars à Cellebrite pour déverrouiller l’iPhone 5C du tireur de San Bernardino. Dans les années qui ont suivi, le prix de l’accès a chuté de façon spectaculaire. GrayShift vend tristement un appareil de boîte noire de ~ 20 000 $ qui peut débloquer des modèles d’iPhone plus anciens, et ils ne sont en aucun cas la seule option commerciale […]

En plus d’autres techniques, une vulnérabilité de bootrom a été trouvée l’année dernière qui affecte l’iPhone 4 à iPhone X. L’exploitation de bootrom est essentiellement inaccessible par Apple via un logiciel car le problème persiste dans la mémoire en lecture seule du matériel.

Il est donc désormais assez simple d’accéder aux iPhones de cet âge.

Nous pourrions comprendre que le FBI va faire la guerre à un nouveau modèle d’iPhone pour lequel les exploits tiers n’existent pas, même si Apple aurait toujours raison de résister. Comme nous l’avons observé à de nombreuses reprises, avant et après l’affaire San Bernardino, il n’y a aucun moyen sûr pour Apple de faire ce que le gouvernement demande.

Apple a tout à fait raison de dire que dès que vous construisez une porte dérobée à l’usage des gouvernements, ce ne sera qu’une question de temps avant que les pirates ne le découvrent.

Vous ne pouvez pas avoir un système de cryptage qui n’est pas un peu plus sûr que vous ne pouvez être un peu enceinte. Les systèmes de chiffrement sont sécurisés ou non – et s’ils ne le sont pas, il s’agit de savoir quand, plutôt que si, d’autres sont en mesure d’exploiter la vulnérabilité.

Mais deux iPhones plus anciens qui peuvent être anéantis à faible coût sont une base très étrange pour une bataille juridique.

Image: Shutterstock

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: