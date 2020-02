Black Girl Fest Academy et Today at Apple aident les étudiants de Londres à développer leurs communautés

Photo: Black Girl Festival

À Apple Regent Street à Londres, des groupes de jeunes femmes se réunissent pour s’équiper de créativité et de confiance. Ces femmes font partie de la Black Girl Fest Academy, un nouveau programme développé en association avec Today at Apple et soutenu par le maire de Londres Sadiq Khan. L’académie a débuté fin janvier et dure sept mois.

Trois soirées par mois, la Black Girl Fest Academy remplit le Forum Apple à Londres d’idées et d’énergie. Des femmes noires de 17 à 25 ans entendent des auteurs, des artistes, des militants influents et plus encore. Ces élèves apprennent les bases de la production d’événements – budgétisation, collecte de fonds, promotion et conception créative – pour apporter des changements positifs dans leurs propres communautés.

Le Black Girl Festival est une célébration annuelle des arts et de la culture qui défend l’inclusivité depuis 2017, mais l’académie ne fait que commencer. Inspiré en partie par le succès des sessions de création Made in LDN qui se sont tenues l’année dernière dans les magasins Apple Regent Street et Covent Garden, Today at Apple offre un espace visible et la technologie nécessaire pour former la prochaine génération. Plus important encore, il fournit un environnement où les créateurs partageant les mêmes idées peuvent partager des idées sans appréhension.

Futurs producteurs d’événements: les premiers étudiants de la Black Girl Fest Academy. (Photo: Black Girl Festival)

Le premier groupe d’étudiants a postulé pour le programme gratuit en décembre et les candidats retenus ont été annoncés lors d’un événement de bienvenue le 21 janvier. L’académie a commencé par un mémoire pour créer une idée d’événement local et a été suivie de trois séminaires de femmes noires influentes.

L’auteur Candice Carty-Williams a discuté de l’expérience de la publication de son livre le plus vendu, Queenie. Les élèves ont réfléchi à la façon de capturer leurs propres histoires. YouTuber Nella Rose a guidé les participants à travers l’habileté nuancée de créer du contenu vidéo authentique. Le laboratoire a permis de créer des vidéos avec des iPads. La militante communautaire Tanya Compas a présenté un laboratoire d’art sur Illustrating Intent. Le groupe a utilisé l’illustration collaborative pour réfléchir à des façons de contrôler leurs propres récits.

Labo vidéo: contenu authentique avec Nella Rose (Photo: Black Girl Festival)

Après Today au format établi par Apple, le 6 février a débuté une série de sessions de compétences axées sur la formation et le développement interactifs. La programmatrice culturelle Yewande YoYo Odunubi a plongé dans les détails de l’idéation de l’événement. Qu’est-ce qu’un événement axé sur un but? C’est pour qui? Les questions visaient à encourager une réflexion approfondie.

Les sessions de la Black Girl Fest Academy se poursuivront tout au long du printemps et comprendront des événements de réseautage mensuels produits par les éducateurs des cours et les cofondateurs du Festival, Paula Akpan et Nicole Crentsil. Si vous souhaitez suivre, l’organisation publie régulièrement des mises à jour et des photos sur Instagram et Twitter. Restez à l’écoute pour la vitrine de l’académie plus tard cette année, où les étudiants présenteront leurs dernières idées d’événement.

Labo d’art: illustrer l’intention avec Tanya Compas (Photo: Black Girl Festival)

Si vous assistez à une excellente session Aujourd’hui chez Apple, nous serions ravis de voir et de partager vos photos. Suivez notre guide de vente au détail pour une couverture approfondie des dernières nouvelles de l’Apple Store.

