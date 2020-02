Black Mesa, le fan du remake de Half-Life a déjà une date

Après une longue période d’accès anticipé sur Steam, et son retrait ultérieur, tout indiquait Black Mesa, le remake du premier opus de Half-Life réalisé par des fans, était dans sa phase finale de développement.

Quelque chose qui a finalement été confirmé. Et ses développeurs viennent de confirmer que le jeu sera à nouveau disponible sur la plateforme de jeu Valve au 5 mars, tandis que les utilisateurs qui ont déjà acquis le titre pourront accéder à partir d’aujourd’hui à la première version finale du jeu.

“Black Mesa est un jeu vidéo, et Il a ses forces et ses défauts. Comme l’a dit Leonardo da Vinci, «l’art ne se termine jamais, il est juste abandonné» et, bien que nous prévoyions de continuer à prendre en charge le jeu après le lancement de la version 1.0 avec des corrections de bugs et plus, il ne sera jamais parfait », ont expliqué les membres de Crowbar Colective, chefs de projet.

Et bien que ce projet utilise le moteur Souce présent dans Half-Life 2, le fait d’avoir été développé par des amateurs l’a conduit à une gestation de plus de 5 ans, disponible pour la première fois en alpha jouable en accès anticipé dès 2015.

Cependant, votre date d’arrivée ne pourrait pas être plus rapide, prendre de l’avance pour quelques jours du nouveau volet tant attendu de Valve, Half-Life: Alyx, qui a confirmé il y a quelques semaines sa première pour le 23 mars en tant que titre exclusif pour les appareils de réalité virtuelle.

Exigences minimales Black Mesa

Système d’exploitation: Windows 7 // Ubunto 14.0 + SteamOS

Processeur: tout double cœur à 2,6 GHz

Mémoire: 6 Go de RAM // 4 Go de RAM

GPU: toute carte vidéo dédiée avec un minimum de 2 Go de VRAM

Stockage: 20 Go

DirectX: version 9.0c

Autres: connexion Internet

Actuellement, nous pouvons pré-acheter Black Mesa via Steam, au prix de 17,99 € et déjà jouable lors de votre dernier accès anticipé.