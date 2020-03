Black Mesa, le “ remake fanmade ” de Half-Life maintenant disponible

Comme prévu, la version 1.0 de Black Mesa, la version remake finale de l’original Half-Life de Valve, a été mis en vente hier après plus de cinq ans de développement.

Quand tout le monde parle et attend le lancement de Half-Life: Alyx, le nouvel opus de la franchise axée sur la réalité virtuelle, Crowbar Collective (le studio en charge de l’adaptation) vient de publier Black Mesa, un remake à part entière des fans qui vient ressusciter la Valve classique pour les nouvelles générations, et c’est que s’il existe des titres dont la qualité survit et reste en vigueur dans le temps, il y en a d’autres pour lesquels cela pèse trop et éloigne le plus jeune des l’expérience.

C’est un peu ce qui se passe avec Half-Life, un titre culte qui date pourtant de vingt-deux ans rien de moins. Trop longtemps pour un jeu de ces caractéristiques, une action SPF, pour attirer l’attention de ceux qui abordent la saga pour la première fois. C’est là que Black Mesa pointe, car ce n’est pas une expérience de quatre fans nostalgiques, comme le fait le fan ou le développement prolongé, mais un remake de haut niveau.

En fait, ce qui se trouvera dans Black Mesa qui a joué l’original est un soda dans la section technique, mais sans perdre l’essence Cela a fait grand. Jusqu’à présent, le jeu accumule des dizaines de milliers de votes sur Steam avec un score moyen extrêmement positif, tous récoltés pendant la période de développement. C’est, pour cette raison, un lancement des plus intéressants aussi bien pour ceux qui veulent revivre l’histoire que pour ceux qui l’approchent pour la première fois.

Plus intéressant si cela est possible pour la prochaine Half-Life: Alyx, parce que même si celui qui veut terminer la saga a également Half-Life et ses différentes extensions, cela date déjà de 2004 et son aspect est plus buvable. En tout cas, Black Mesa est la nouveauté, que vous trouverez en vente sur Steam au prix de 17,99 euros. Nous vous laissons le trailer de lancement pour vous mettre en appétit.