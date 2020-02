Black Mirror 6 arrive sur Netflix, trop de doutes, c’est toujours un peut-être

Pour conquérir de nombreux téléspectateurs est la série télévisée britannique Miroir noir, conçu par Charlie Brooker. Une série unique en son genre puisqu’elle ressemble à une série télévisée anthologique dans laquelle chaque épisode est représenté par différents personnages et scénarios. L’originalité de la fiction britannique, cependant, est également représentée par l’intrigue qui explique pourquoi elle se concentre sur technologie innovante ou sur éventuelles inventions technologiques et les effets secondaires que cette dernière pourrait avoir sur la société elle-même et sur l’être humain.

Bref, un série télévisée d’un certain niveau que de nombreux utilisateurs ont grandement apprécié. Son succès a augmenté après l’arrivée de la série télévisée sur la plateforme de streaming en ligne la plus populaire au monde, Netflix. À ce jour, cinq saisons sont disponibles, une film et un épisode spécial pour Noël, mais les fans attendent l’arrivée du sixième car la dernière finale suggère une suite.

Black Mirror est la sixième saison à venir: c’est toujours un peut-être

Sur la sixième saison de Miroir noir on sait très peu de choses, mais les fans sont positifs dans l’attente de nouvelles communications officielles. Malheureusement non plus Charlie Brooker ni la société de production n’a rien révélé à ce sujet.

Cependant, s’il y a une sixième saison, elle sera lancée exclusivement et lors de sa première diffusion sur la plateforme de streaming en ligne. Netflix. Toute nouvelle pourrait être communiquée depuis la même plateforme via son compte officiel Instagram, Facebook ou gazouillement. Inutile de dire que les fans continuent de garder les yeux ouverts pour en savoir plus.