Black Mirror 6 pourrait arriver sur Netflix très bientôt: voici les actualités

Miroir noir est une série télévisée britannique avec une intrigue très particulière qui a eu un succès incroyable avec lequel elle raconte une future entreprise et ses effets causés par des technologies innovantes et des expériences technologiques. Charlie Brooker, Jesse Armostrong et William Bridges ont décidé de développer une série télévisée différente des autres, anthologique. Les personnages et les scénarios sont donc différents dans chaque épisode.

La fiction a immédiatement conquis les spectateurs, mais son succès a considérablement augmenté dès que la série entière a été incluse dans le catalogue de Netflix. En fait, les cinq saisons sont disponibles, l’épisode à l’occasion des vacances de Noël et le film. Mais y aura-t-il une sixième saison? Quand arrivera-t-il sur Netflix?

Black Mirror 6: voici l’actualité des nouveaux épisodes

La sixième saison de Miroir noir est interrogé en ligne depuis plusieurs semaines car aucune communication officielle n’a déclaré son existence. Heureusement, le sixième saison de la série télévisée britannique sera et sera certainement disponible sur la plateforme de streaming en ligne où il y a déjà les saisons précédentes, Netflix.

Selon certaines indiscrétions, six épisodes sont prévus d’une durée de quarante / cinquante minutes chacun. Il y a aussi des dieux au travail montrer des personnages commerciaux bien connus tels que: Miley Cyrus, Anthony Mackie et Andrew Scott.

En ce qui concerne les nouveaux épisodes, le réalisateur a déclaré que les épisodes seront décidément très complexes par rapport aux saisons précédentes et mèneront les téléspectateurs à un véritable coma dont il est difficile de sortir. Cette nouvelle saison pourrait sortir dans les premiers mois de l’année suivante.