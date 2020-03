Black Panther est un ROI, pas un super-héros Marvel | .

Avertissement: SPOILERS for Black Panther # 22

T’Challa, fils de T’Chaka, a eu de nombreux noms et titres au fil des ans. Héros, Vengeur, Légende, Protecteur, Orphelin, Esclave et le plus en vue: Panthère noire. Cependant, son titre de roi est sans doute le plus important. De nombreuses responsabilités et exigences accompagnent le gouvernement d’une nation, en particulier une nation si riche en culture, en traditions et en progrès que la nation de Wakanda. Le titre de King et tout ce qu’il exige a été un thème récurrent dans la course de quatre ans de l’écrivain Ta-Nehisi Coates qui a commencé en 2016 avec “Une nation sous nos pieds”. Maintenant, dans Black Panther # 22, le point est ramené à la maison lorsque T’Challa se retrouve face à face avec les Black Panthers des âges passés.

Alors que le dernier et dernier arc de Coates tire à sa fin, T’Challa se retrouve dans le Djalia, l’avion de la mémoire wakandaise. Après avoir été retenu captif par l’Empire intergalactique de Wakanda, un empire qu’il a lui-même initié qui est devenu agressif et impitoyable dans les confins de l’espace, T’Challa a perdu ses souvenirs et est devenu membre des Nameless, la main-d’œuvre esclave de l’empire. Il a ensuite été secouru par les Marrons, un mouvement de libération de la résistance. Après avoir retrouvé ses souvenirs et être revenu sur Terre, T’Challa entra dans le Djalia, espérant l’utiliser pour restaurer les souvenirs de tous les Sans-Nom. Malheureusement, T’Challa découvre plus que ce qu’il avait négocié.

Dans Black Panther # 22, T’Challa se retrouve face à face avec ses ancêtres, les Black Panthers passés mais plus important encore, les anciens rois de Wakanda. Ils continuent de demander à T’Challa quel est son nom, mais ne l’acceptent pas. De plus, ils viennent après T’Challa, l’obligeant à se défendre au combat. Des rois comme son père et son grand-père lui montrent que ses propres besoins, désirs, pertes et souffrances ne signifient rien. Pas quand il est plus qu’un homme. Il est une nation, portant le fardeau, la honte, la rage et les peurs de dix vies de cette nation. Les ancêtres de T’Challa lui demandent à nouveau ce qu’ils devraient appeler le lui, qui est chargé de forger l’ordre du chaos, et dont le sort sera toujours une tragédie. Comprenant enfin, T’Challa répond en disant qu’il doit être appelé roi de Wakanda.

En tant que roi, les besoins de la nation passent avant tout et les siens. En tant que roi, il exige l’allégeance de ses ancêtres malgré ses défauts passés. Ils concèdent à sa règle, et Black Panther est maintenant prêt à restaurer les souvenirs des Sans-nom. C’est un problème très puissant et incroyablement important pour le caractère global de T’Challa. Cela change la donne, compte tenu en particulier des actions du Black Panther du passé. Parfois, que ce soit avec les Avengers ou les Illuminati, Black Panther a cherché à être un héros et à sauver le monde, mais parfois cela se fait au détriment de son propre peuple sur lequel il règne. Cela change enfin, où T’Challa va mettre les besoins de son peuple au-dessus de ses propres désirs d’être un héros. Le Black Panther sera un roi en premier et un super-héros en second. C’est un choix de personnage assez logique pour T’Challa, qui peut et doit être attribué à Coates comme sa plus grande contribution au mythe de Black Panther ces quatre dernières années. Avec seulement trois numéros restants, il sera intéressant de voir comment cette ère de Black Panther se termine.

Panthère noire # 22 est en vente maintenant.

