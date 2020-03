Black Shark 3 et 3 Pro, toutes les informations, spécifications et prix

Black Shark continue d’être une marque parallèle à Xiaomi pour le jeu vidéo le plus enthousiaste sur les téléphones mobiles, et le fait avec la troisième édition de son seul smartphone, le Requin noir 3, qui se déroule en deux terminaux.

Les nouveaux Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro Ils font grandir l’écran des appareils de jeu avec le reste des spécifications plus classiques et liées aux performances. Bien sûr, il y a d’excellentes nouvelles sur tous ces fronts, regardons-les attentivement.

Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro, agrandissez l’écran et augmentez la fréquence

Requin noir

Le nouveau Black Shark le plus basique arrive avec une taille de 6,7 pouces, désormais nettement plus spacieux pour les principaux jeux. De son côté, la version Pro grandit encore et s’allonge jusqu’à 7,1 pouces, dans un pari similaire au Mate 20 X de Huawei que nous avons vu il y a maintenant un an et demi.

Mais leurs écrans ne font pas que grandir. Bien que le Black Shark 3 conserve la résolution dans le FullHD + typique, il intègre le taux de rafraîchissement de 90 Hz – que nous avons vu chez d’autres concurrents tels que OnePlus, Oppo, Samsung et autres. C’est dans le Black Shark 3 Pro où l’on voit une résolution plus élevée, qui atteint le Quad HD + ou 1440p, également en soda 90 Hz. La marque augmente également le taux d’échantillonnage tactile de 180 à 270 Hz.

Pour cela, Black Shark intègre dans les deux modèles un contrôleur d’affichage dédié MEMC 2.0 ce qui vous aidera à gérer le mouvement dans les scènes, en interpolant le contenu avec moins de fréquence native. Comme référence, le nouveau Galaxy S20 intègre des écrans QHD, mais ils nous donnent le choix entre des fréquences de 120 Hz ou une résolution QHD. Cependant, le prochain Oppo Find X2 devrait atteindre le marché avec à la fois QHD et 120 Hz.

Poursuivant avec le reste du terminal, une amélioration évidente au moment de l’année est son processeur. Ce sera le nouveau Snapdragon 865, préparé avec quelques améliorations d’efficacité, de performances, de GPU et surtout d’intelligence artificielle. Il inclut également la connectivité 5G déjà obligatoire dans le haut de gamme Qualcomm, à la fois NSA et SA.

Requin noir

Ce SoC s’accompagne d’une bonne quantité de mémoire, ce qui augmente encore une fois sa qualité par rapport à la dernière génération. Ses modules RAM sont cette fois du nouveau standard de type LPDDR5, ou ce qui est le même: plus rapide et plus efficace. Sa mémoire interne est à nouveau UFS 3.0, le standard le plus rapide disponible.

Quant à sa batterie, le constructeur affirme que le modèle de base dispose d’une double cellule de 4 720 mAh au total, jusqu’à 5 000 dans le modèle Pro. Dans les deux cas, elles peuvent être rechargées grâce à un chargeur 65W en seulement 38 minutes.

Les Black Shark 3 et 3 Pro abandonnent à nouveau tout l’écran, l’encoche ou les systèmes de caméras perforées à l’écran pour garder les haut-parleurs stéréo directement à l’avant.

Requin noir

Son système de caméra principal est basé sur trois capteurs, un principal de 64 MP et de grande taille, un capteur super grand angle de 13 MP et une caméra support finale pour le calcul de la profondeur en mode portrait, en 5 MP. Sa caméra frontale se répète à 20 MP.

Plus que mobile: à la frontière de la console Android

La ligne Black Shark se caractérise depuis sa création par une série de fonctionnalités spécifiques à jouer. Ils venaient de grands systèmes de refroidissement internes ou écrans à faible latence aux systèmes de prise de vue basés sur la pression que nous exerçons sur l’écran.

Requin noir

Dans cette génération, Black Shark garantit que la latence tactile a été minimisée jusqu’à 24 ms en cas de contrôle avec un seul doigt, tandis que pour plusieurs touches tactiles, il est maintenu en 28 ms. Ils se sont déjà vantés de ces données avec Black Shark 2, qui était nettement supérieur à ses 39 ms.

Avec le nouveau Black Shark, la marque jumelée avec Xiaomi a également présenté un réfrigérateur actif pour abaisser la température du terminal lors de longues sessions de jeu.

Requin noir

Maintenant, Black Shark va encore plus loin dans l’expérience des joueurs et intègre une paire de déclencheurs physiques exclusif au Black Shark 3 Pro, qui vous permet de contrôler l’appareil de manière beaucoup plus naturelle sans avoir à utiliser les pads qui étaient jusqu’à présent vendus séparément. Ceux-ci sont protégés dans le terminal lui-même, ils n’apparaissent donc que lorsqu’ils sont utilisés.

De plus, le constructeur chinois intègre la détection de commandes vocales, avec lequel il sera possible de prendre des photos jusqu’à sélectionner des équipements ou d’autres actions qui sont souvent plus inconfortables sur les appareils mobiles.

Black Shark 3 et 3 Pro vs Black Shark 2 et 2 Pro

Requin noir 3

Black Shark 3 Pro

Requin noir 2

Black Shark 2 Pro

Écran

6,7 “, OLED, FullHD + (1080p), 60 Hz

7,1 “, OLED, QHD + (1440p), 90 Hz

6,4 “, OLED, FullHD + (1080p), 60 Hz

6,4 “, OLED, FullHD + (1080p), 60 Hz

Processeur

Muflier 865, 7 nm

Muflier 865, 7 nm

Muflier 855, 7 nm

Snapdragon 855+, 7 nm

RAM

8, 12 Go LPDDR5

8, 12 Go LPDDR5

8, 12 Go

8, 12 Go LPDDR4X

La mémoire

128, 256 Go UFS 3.0, sans microSD

256 Go UFS 3.0, sans microSD

128, 256 Go UFS 2.1, sans microSD

128, 256 Go UFS 3.0, sans microSD

Chambre principale

64 MP f / 1.8, grand angle 13 MP f / 2.2 et profondeur 5 MP

64 MP f / 1.8, grand angle 13 MP f / 2.2 et profondeur 5 MP

48 MP f / 1.8 et zoom 2x 12 MP f / 2.2

48 MP f / 1.8 et zoom 2x 12 MP f / 2.2

Caméra frontale

20 MP f / 2.0

20 MP f / 2.0

20 MP f / 2.0

20 MP f / 2.0

La batterie

4 720 mAh, charge rapide 65 W

5000 mAh, charge rapide 65W

4000 mAh, charge rapide 27 W

4000 mAh, charge rapide 27 W

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB C, prise, GPS, Glonass, Beidou

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB C, prise, GPS, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Android 10

Android 9 Pie

Android 9 Pie

Lancement

Mars 2020

Mars 2020

Mars 2019

Octobre 2019

Prix ​​officiel

Environ 450, 490, 510 euros

Environ 600, 640 euros

549, 649 euros

599, 699 euros

Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro, lancement, disponibilité et prix

Requin noir

À l’heure actuelle, Black Shark a annoncé le Black Shark 3 lors d’un événement dédié qui a eu lieu en Chine. Jusqu’à présent, donc, les prix officiels sont ceux liés au géant asiatique, qui peuvent être directement traduits en occidentaux, bien qu’ils aient tendance à augmenter dans le processus d’importation. Ils sont les suivants:

Requin noir 3, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, arriveront de 3 499 yuans ou 450 euros, 500 dollars ou 9 800 pesos mexicains.

Requin noir 3, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, arriveront à partir de 3 799 yuans ou 490 euros, 540 dollars ou 10 600 $ pesos mexicains.

Requin noir 3, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, arriveront à partir de 3 999 yuans ou ou 510 euros, 570 dollars ou 11 200 $ pesos mexicains.

Black Shark 3 Pro, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, arriveront de 4 699 yuans ou 600 euros, 670 dollars ou 13 200 $ pesos mexicains.

Black Shark 3 Pro, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, arriveront de 4999 yuans ou 640 euros, 720 dollars ou 14 000 pesos mexicains.

En plus des appareils, Black Shark lance toute une batterie d’accessoires officiels, allant des commandes et des écouteurs au réfrigérateur susmentionné ou à d’autres plus proches du monde des PC.

Requin noir

👇 Plus en hypertexte