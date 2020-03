Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro: spécifications et prix

Nous avions vu de nombreuses fuites et aujourd’hui, l’attente est terminée. Xiaomi a présenté les nouveaux Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro, deux terminaux haut de gamme qui répondent aux secteur des jeux et qui ont un design très intéressant.

La première chose qui attire notre attention est précisément cela, le design. Comme nous pouvons le voir sur les images, Xiaomi a utilisé une configuration de triple caméra arrière qui est situé dans un espace triangulaire. Il n’y a pas de différences importantes à cet égard entre le Black Shark 3 et le modèle «Pro», et la vérité est qu’au niveau matériel, il n’y a pas non plus de changements vraiment importants.

Cela confirme que Xiaomi a opté pour une approche clairement conservatrice, mais quelle différence alors pour les deux terminaux? Pour découvrir rien de mieux que revoir vos spécifications. Nous marquerons les principales différences en gras afin que vous puissiez les identifier simplement et directement.

Spécifications du Black Shark 3

Écran 6,67 pouces AMOLED avec résolution de 2400 x 1080 pixels à 90 Hz (HDR +).

Snapdragon 865 SoC avec processeur à huit cœurs et processeur graphique Adreno 650.

8 Go de LPDDR4 ou 12 Go de LPDDR5.

128 Go-256 Go de capacité de stockage UFS 3.0.

Caméra arrière triple 64 MP + 13 MP + 5 MP.

Caméra frontale de 20 MP.

La batterie 4 720 mAh avec recharge rapide de 65 watts.

Wi-Fi 6 et 5G.

Connecteur jack 3,5 mm

Android 10 comme système d’exploitation avec la couche Joy UI.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Mesures: 168,7 x 77,3 x 10,4 mm.

Poids: 222 grammes.

Spécifications du Black Shark 3 Pro

Écran 7.1 pouces AMOLED avec résolution de 3120 x 1440 pixels à 90 Hz (HDR +).

Snapdragon 865 SoC avec processeur à huit cœurs et processeur graphique Adreno 650.

8 Go de LPDDR4 ou 12 Go de LPDDR5.

256 Go Capacité de stockage UFS 3.0.

Caméra arrière triple 64 MP + 13 MP + 5 MP.

Caméra frontale de 20 MP.

La batterie 5000 mAh avec recharge rapide de 65 watts.

Wi-Fi 6 et 5G.

Connecteur jack 3,5 mm

Déclencheurs intégrés sur le côté pour améliorer le contrôle dans les jeux.

Android 10 comme système d’exploitation avec la couche Joy UI.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Mesures: 177,7 x 83,2 x 10,1 mm.

Poids: 253 grammes.

Eh bien, comme nous pouvons le voir, les différences se concentrent sur la taille de l’écran et sa résolution, la capacité de la batterie et la présence de deux déclencheurs physiques intégrés sur le côté qui améliorent le système de contrôle du jeu. Tout cela fait que, ensemble, le Black Shark 3 Pro est une meilleure option pour ceux qui envisagent de se consacrer De nombreuses heures pour profiter de vos jeux préférés.

Bien que le taux de rafraîchissement de l’écran soit de 90 Hz, les deux terminaux Taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz. Ce détail est très important, car il signifie que les deux offrent une réponse tactile beaucoup plus rapide, réduisant ainsi les retards qui se sont produits depuis que nous avons fabriqué une presse et que le terminal la reconnaît. Cela sera noté dans les applications où le temps de réponse est critique, comme les jeux.

Disponibilité et prix des nouveaux Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro

Xiaomi n’a pas confirmé son intention d’amener les deux terminaux en Espagne, donc pour l’instant nous restons pas de date de sortie et pas de prix officiels. Cependant, nous pouvons partager avec vous une liste avec les prix estimés à changer.

N’oubliez pas que ces prix nous aident à avoir une idée du coût éventuel des deux terminaux, mais ils ne sont ni officiels ni définitifs.

Requin noir 3

Version 8 Go et 128 Go: environ 450 euros.

Version 12 Go et 128 Go: environ 490 euros.

Version 12 Go et 256 Go: environ 515 euros.

Black Shark 3 Pro

Version 12 Go et 128 Go: environ 605 euros.

Version 12 Go et 256 Go: environ 645 euros.

Plus d’informations: site officiel de Black Shark.