Black Shark 3 Pro comprendra deux déclencheurs mécaniques et un affichage à 120 Hz

Il Requin noir 3 est en route, mais à l’époque il y avait plus de rumeurs que certaines informations, bien qu’avec le fait intéressant d’être le premier ou l’un des premiers smartphones à inclure 16 Go de RAM, que voir le but de l’appareil serait justifié. Cependant, il faut voir si ce segment finit par se noyer avant de se consolider.

Nous avons maintenant plus d’informations, telles que le fait que le Black Shark 3 arrivera le 3 mars et que davantage d’images et de fonctionnalités de ce smartphone de jeu ont été divulguées, ce qui promet d’être l’un des appareils les plus puissants au niveau général. Il a été révélé que le Black Shark 3 Pro incorporera deux déclencheurs mécaniques intégrés dans l’un des côtés, ce qui devrait ouvrir de nouvelles possibilités au niveau de la jouabilité. Jusqu’à présent, des déclencheurs capacitifs ont été observés dans les smartphones de jeu, mais c’est la première fois qu’une solution mécanique est mise en œuvre.

Les déclencheurs semblent être alignés avec l’appareil lorsqu’ils ne sont pas utilisés et peuvent prendre des mesures comme indiqué dans la vidéo ci-dessous. Selon une publication du compte officiel Black Shark dans Weibo, chaque bouton aurait une longueur de 21 mm et aurait un débattement de 1,5 mm. La société affirme que les déclencheurs peuvent supporter plus de 300 000 ascenseurs et plus d’un million de battements.

Les smartphones Black Shark 3 intégreraient Écrans 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 865 en tant que processeur, 16 Go de RAM et rapidement chargé à 65 watts. Au niveau de la batterie, la variante la norme comprendrait un 4.720mAhtandis que le Pro aurait un 5000mAh. Les deux appareils doivent également prendre en charge la charge magnétique à l’arrière.

Il existe plusieurs sociétés qui s’intéressent aux smarpthones pour les jeux. Outre Black Shark, qui est sous Xiaomi, Lenovo pourrait préparer un autre appareil similaire sous la marque Legion. Le but des smarpthones pour les jeux est de pouvoir exécuter des jeux lourds construits avec des moteurs comme Unreal Engine, mais même de nombreux jeux hardcore disponibles pour les téléphones mobiles ne sont pas particulièrement exigeants au niveau des exigences, en partie parce qu’ils sont sortis il y a des années. D’autre part, nous avons la poussée des services de streaming, qui éliminent le besoin de matériel puissant pour jouer à partir d’un mobile.