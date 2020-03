Black Shark 3, voici toutes les différences entre la version de base et PRO

En attendant le lancement du nouveau Black Shark 3, essayons de récapituler les différences entre les deux modèles qui composeront la famille. La société contrôlée par Xiaomi en fait, présentera deux smartphones de jeu, similaire dans la conception et la fonctionnalité, mais différent dans le matériel.

Parallèlement Black Shark 3, une version PRO arrivera également. Au départ, on pensait que la variante plus performante améliorerait certains aspects de la variante de base, mais ce n’est pas le cas!

L’entreprise elle-même a publié un rapport pratique qui met en évidence toutes les principales différences entre les deux versions, afin de permettre aux utilisateurs de choisir le bon appareil pour eux. Il ressort que les différences entre les deux appareils seront minimes.

Nous supposons que les deux appareils ne seront pas compacts. Le premier est en effet équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces et d’une résolution de 2400 x 1080 pixels. Le second aura un AMOLED de 7,1 pouces avec une résolution plus élevée à 3120 x 1440 pixels. Pour les deux le panneau aura un taux de rafraîchissement de 90 Hz, idéal pour profiter du contenu multimédia et jouer à des jeux.

Black Shark 3 VS Black Shark 3 PRO

Les différences entre les deux appareils s’arrêtent cependant ici. En fait, les caractéristiques techniques restantes sont presque inchangées entre les deux appareils. En fait, les deux peuvent compter sur un seul Norme de reproduction des couleurs JNCD (Différence de couleur juste perceptible) de 0,55 tout comme le Galaxy S20 Ultra.

Les panneaux sont également caractérisés par une valeur Delta E inférieure à 1, ils prennent en charge la gradation CC. Une autre caractéristique commune est la présence d’une puce MEMC 2.0 dédiée exclusivement à l’affichage. Ne manquera pas le prise en charge du réglage de la température de couleur HDR10 + et TruView.

Toutes ces informations ont été publiées directement par Black Shark et émergent comme la marque concentré en particulier sur l’affichage pour différencier leurs appareils de la compétition. Il vous suffit d’attendre quelques heures pour en savoir plus sur les nouveaux smartphones de jeu.