Black Widow et F9 ne seraient pas retardés en raison d’un coronavirus

Les dates de sortie d’été prévues pour Veuve noire et F9 aurait persisté malgré l’épidémie de coronavirus. Après les premiers mois de l’année, Hollywood est sur le point de sortir certains des films 2020 les plus attendus. Pixar’s Onward, Paramount’s A Quiet Place Part II et Disney’s live-action Mulan re-imagining ne sont que quelques-uns des films qui sortiront d’ici la fin du mois.

Jusqu’à très récemment, No Time to Die devait être l’un des premiers véritables blockbusters de l’année avec une sortie mondiale prévue pour avril. Cependant, la décision a été prise de repousser le film de sept mois à cause du coronavirus. Cela est arrivé après que la tournée de presse du film ait été modifiée et que les cinémas du monde entier aient été fermés. Le retard de No Time to Die a déclenché des spéculations selon lesquelles d’autres tentpoles d’été pourraient bientôt suivre cette décision et déplacer leurs sorties, mais maintenant nous connaissons au moins quelques films qui ne prévoient pas de changer.

Selon un rapport de Deadline, Disney ne prévoit pas de retarder la sortie de Black Widow, et Universal s’en tient officiellement à la sortie de F9 également. Ces deux films ont des dates de sortie en mai au pays et devraient être lancés sur les marchés internationaux tout au long de l’été. Ces décisions font suite à des rumeurs selon lesquelles Black Widow pourrait prendre la date de sortie d’Eternals en novembre 2020.

Disney et Universal s’en tenir à leurs plans originaux pour Black Widow et F9 pourraient être une décision commerciale risquée en fonction de l’état du coronavirus et de l’industrie cinématographique en mai. L’univers cinématographique Marvel et Fast Saga ont tous deux des suivis massifs à l’étranger, de sorte que cette décision pourrait faire en sorte que les derniers versements de la franchise ne soient pas à la hauteur de leurs prédécesseurs. On estime déjà que le box-office mondial diminuera de 5 milliards de dollars en raison du coronavirus cette année. Ces pertes expliquent que des films comme Black Widow et F9 restent sur place, mais la baisse pourrait devenir plus drastique si un calendrier de sortie décalé pousse les films d’été à la fin de l’année et les versions ultérieures jusqu’en 2021.

Même avec le potentiel de baisse des totaux au box-office international de Black Widow et F9, retarder ces films pourrait être plus facile à dire qu’à faire. Dans le cas de Marvel Studios en particulier, retarder Black Widow ne change pas seulement quand la phase 4 commencera; cela pourrait modifier la totalité de l’ardoise de la phase 4. Si Black Widow a pris la sortie d’Eternals en novembre 2020, Eternals devrait prendre la date de sortie d’un film MCU 2021 et provoquer une réaction en chaîne à tous les autres films MCU datés. Ce changement pourrait même bouleverser Disney +, car la connectivité des émissions de télévision Marvel aux films pourrait signifier que certaines émissions devraient attendre pour être publiées. Cela pourrait finalement être l’un des facteurs décisifs de Disney et Marvel pour garder Black Widow en mai, car cela affecterait non seulement 2020 mais les prochaines années de contenu.

Cela dit, ce n’est que la position des studios en ce moment, et leurs décisions pourraient potentiellement changer. C’est une entreprise après tout et Disney, Universal et d’autres studios réagiront comme ils le jugent nécessaire si le box-office mondial reste stagnant. Donc même si Veuve noire et F9 sortent toujours en mai à partir de maintenant, il ne sera pas choquant si eux ou d’autres blockbusters d’été modifient les dates de sortie au fil du temps.

