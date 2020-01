Black Widow Movie: Qui joue le méchant Taskmaster

L’univers cinématographique Marvel poursuit son expansion, mais avant de présenter aux téléspectateurs de nouveaux super-héros, il leur faudra quelques années en arrière avec Veuve noire, un film de préquelle avec Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) dans le rôle principal et Taskmaster comme méchant principal – mais qui est derrière le masque? Le MCU va de l’avant avec une nouvelle vague de films après la fin de la saga Infinity avec Spider-Man: loin de chez soi et Avengers: Fin de partie a fermé les arcs de certains des Avengers originaux, dont Black Widow.

Avengers: Fin de partie a vu Natasha se sacrifier pour obtenir la pierre d’âme à Vormir, et à cause de cela, Hulk n’a pas pu la ramener quand il a défait le composant logiciel enfichable. Cependant, les fans de Marvel auront une autre chance de la voir dans Black Widow, qui se déroule entre les événements de Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. Le film suivra Natasha alors qu’elle est en fuite du gouvernement et forcée de confronter son passé. Black Widow présentera également Yelena Belova (jouée par Florence Pugh), Alexei Shostakov alias Red Guardian (David Harbour) et Melina Vostokoff (Rachel Weisz). L’ennemi de Natasha cette fois sera Taskmaster, un méchant avec la capacité d’imiter les mouvements physiques de quiconque dont il sera témoin.

La première bande-annonce de Black Widow est sortie en décembre et offrait un bref aperçu de Taskmaster et de son look MCU, qui est très différent de celui des bandes dessinées. Maintenant, un nouveau spot TV présente plus de Taskmaster et taquine la bataille entre lui et Black Widow. Cependant, une grande question demeure: qui joue Taskmaster?

L’acteur derrière Taskmaster est le plus grand secret de Black Widow, qui a fait place à quelques théories sur qui il pourrait être et pourquoi son identité n’a pas été révélée. Mis à part les théories des fans pendant un moment, Taskmaster est probablement joué par O-T. Fagbenle, qui a été confirmé dans le casting principal lors du panel de Marvel au San Diego Comic-Con 2019, et n’est pas encore apparu dans les bandes-annonces – sans masque au moins. Le culturiste Olivier Richters a également été incarné dans un rôle non divulgué qui, selon certains, pourrait être celui de Taskmaster, bien qu’il soit répertorié comme «un détenu musclé du Goulag» sur la page IMDb du film.

Cependant, de nombreux fans pensent que Taskmaster est en fait une femme, en particulier Rachel Weisz. Dans les bandes dessinées, Melina Vostokoff est un agent russe devenu assassin, connu sous le nom d’Iron Maiden, qui a été forcé de vivre dans l’ombre de Black Widow, développant une forte haine pour elle. Bien que les teasers de Black Widow l’aient montrée en tant que collègue stagiaire de la salle rouge et figure de mère de Natasha, Melina en tant que Taskmaster pourrait être le grand rebondissement du film. Bien que le dernier spot télévisé suggère que Melina ne peut pas l’être, ce ne serait pas la première fois qu’une bande-annonce de Marvel essaie de jouer avec les téléspectateurs, d’autant plus quand il s’agit de gros rebondissements. Marvel pourrait ne pas révéler qui est derrière le masque de Taskmaster avant Veuve noire sort, donc les théories continueront jusque-là.

