“Black Widow” n’est pas retardé, mais la phase 4 du MCU pourrait encore être en difficulté – .

La Black Widow de Marvel sera lancée le 1er mai malgré la pandémie de COVID-19, principalement parce que Disney ne peut pas vraiment se permettre de retarder aucun de ses films et séries télévisées. Le report de Black Widow pourrait retarder d’autres émissions car toutes les histoires sont connectées.

Le Falcon et le soldat d’hiver, une série télévisée limitée pour Disney +, devrait suivre en août, mais l’épidémie de coronavirus a déjà eu un impact sur la production de l’émission.

De même, d’autres séries télévisées MCU Phase 4 en cours de production pourraient être affectées par des retards causés par la nouvelle maladie.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Regarder un tout nouveau film dans les cinémas pourrait être une chose du passé jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus soit sous contrôle, au moins dans ces régions où les infections quotidiennes se multiplient. Sony est l’un des géants de la technologie qui a été parmi les premiers à se retirer d’événements qui attirent beaucoup de monde, notamment MWC, PAX East et GDC, pour minimiser les risques de transmission du COVID-19. Éviter les grands rassemblements de personnes est l’une des choses que vous pouvez faire pour vous protéger contre les infections, et Sony en est parfaitement conscient. Il est également très conscient du fait que le coronavirus aura un impact significatif sur certains secteurs de l’économie et de ses résultats, et la société prend déjà des mesures pour protéger son entreprise. La société a retardé deux sorties de films, dont le tout nouveau James Bond ainsi que Peter Rabbit 2: The Runaway. Le retard de No Time to Die était particulièrement surprenant, étant donné que c’est l’un des films les plus attendus de l’année.

Tous les studios ne peuvent pas se permettre de faire la même chose avec leurs prochaines créations 2020, et cela inclut Disney’s Marvel. Plus tôt cette semaine, Marvel a publié la bande-annonce finale de Black Widow, réitérant son intention de publier le premier film MCU Phase 4 le 1er mai, comme annoncé précédemment. Contrairement à Sony, qui pourrait avoir beaucoup de marge de manœuvre avec ses sorties de films, Disney pourrait être contraint d’aller de l’avant avec les films Marvel indépendamment de tout impact financier potentiel.

Comme je l’ai expliqué précédemment, Disney n’a pas d’autre choix que de lancer Black Widow dans les délais, et il en va de même pour The Eternals en novembre. En effet, les films ne sont que deux titres des 14 histoires MCU Phase 4 qui devraient sortir en 2020 et 2021, dont deux autres devraient être lancés sur Disney + plus tard cette année.

Black Widow sera suivi par The Falcon et The Winter Soldier en août, avec WandaVision qui devrait commencer à diffuser à un moment donné cet hiver après la sortie d’Eternals en salles. Toutes ces histoires sont entrelacées et Marvel doit les publier dans l’ordre. Les événements de Black Widow pourraient se répercuter sur Falcon ainsi que sur d’autres films et séries télévisées. Il en va de même pour chaque titre qui suit le film autonome Black Widow.

Black Widow conquérirait facilement le box-office lors de son week-end de lancement, mais le coronavirus pourrait nuire à sa prise globale. Malgré tout, le film suit un énorme week-end d’ouverture – de 90 à 130 millions de dollars, selon une estimation. Les choses pourraient changer en cours de route, mais quoi qu’il arrive, Black Widow ouvrira sûrement le 1er mai.

Cela dit, le coronavirus pourrait encore ruiner le MCU à l’avenir, et je ne fais même pas référence aux résultats de Disney. De nombreux films MCU Phase 4 à venir sont en pré-production ou tournage en ce moment, et la pandémie pourrait affecter de manière significative certains ou tous. Un tel exemple est Le faucon et le soldat d’hiver. Disney vient d’arrêter de tirer à Prague sur les craintes de coronavirus, comme l’a rapporté Deadline:

L’émission tourne depuis des mois à Atlanta, mais ils ont commencé un court tournage à Prague vendredi dernier qui devait être terminé dans environ une semaine. Aujourd’hui, le studio a fermé la production et a appelé tout le monde à Atlanta. Aucun mot pour le moment si le spectacle reviendra à Prague, mais cela semble peu probable.

La même chose pourrait se produire avec d’autres séries télévisées en préparation, surtout si elles tournent dans des endroits où les gouvernements locaux ont commencé à appliquer des règles et des restrictions plus strictes. De tels retards pourraient obliger Disney à retarder le lancement réel de la série Marvel sur Disney +.

Sans oublier qu’il y a toujours une chance que certaines des stars impliquées dans ces énormes projets Marvel, ainsi que l’équipe qui y travaille, soient infectées. Toute personne testée positive pour COVID-19 devra être mise en quarantaine dans un hôpital jusqu’à ce qu’elle récupère.

Si cela ne suffit pas, il y a même une rumeur selon laquelle le complot The Falcon and the Winter Soldier aurait présenté une menace de pandémie. C’est quelque chose que Disney a supprimé du script lors de la véritable épidémie de coronavirus, qui vient d’être déclarée pandémie – du rapport de MurphysMultiverse d’il y a quelques semaines:

Au moment où le Faucon et le soldat de l’hiver coulent en août, il est probable que la maladie aura satisfait au critère pour être considérée comme une véritable pandémie (la dernière pandémie mondiale était le virus H1N1 qui a tué aussi peu que 151 000 et 575 000 selon le CDC). D’après ce que j’ai entendu, Disney pourrait essayer de manière proactive de devancer ce qui pourrait être un désastre potentiel pour le studio en réécrivant et, par conséquent, en reprenant des parties de la série, en mettant fortement l’accent sur les premiers couples de la saison. épisodes.

Étant donné toutes les connexions importantes entre tous ces films, et considérant que Black Widow est déjà verrouillé, il peut y avoir des éléments dans le script The Falcon et le soldat d’hiver qui ne peuvent pas être trop modifiés. Mais il est absolument clair que le coronavirus aura un impact sur cette émission originale de Disney +, et la pandémie pourrait également affecter d’autres séries télévisées de phase 4 qui devraient commencer à diffuser en streaming l’année prochaine.

Mis à part les deux séries télévisées prévues pour le service de streaming en 2020, huit autres émissions MCU Phase 4 devraient être lancées sur Disney + l’année prochaine, à commencer par Loki au début de 2021. Et si Black Widow est retardée, nous pourrions voir toutes les autres phases 4 repoussé en conséquence.

Source de l’image: Marvel Studios

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.