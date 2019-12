Black Widow obtient enfin sa propre armure IRON MAN | Screen Rant

Avertissement: SPOILERS for Avengers # 28

Alors que les fans de Marvel Cinematic Universe sont ravis de voir Black Widow revenir sur grand écran dans son premier film solo, les fans de bandes dessinées ont enfin la réponse à la façon dont elle pourrait peut-être se tenir dans l'espace: avec sa propre armure avec courtoisie de Tony Stark. Natasha Romanoff a officiellement sa propre armure, ce qui en fait The War Widow.

Avengers # 28 voit la liste actuelle de héros prendre les étoiles à la recherche du plus récent porteur du système de défense planétaire connu sous le nom de Starbrand. Black Widow a rejoint la mission à la demande de Captain America, il avait besoin de quelqu'un qu'il sait pouvoir faire face à tout ce qui pourrait leur arriver – de Galactus à un gang de Skrulls avec des shivs, et la Black Widow était la seule personne qui lui convenait. Cela a laissé beaucoup de gens se demander comment la Black Widow, quelqu'un avec des compétences de combat impressionnantes mais néanmoins simplement humaine, pourrait être utile dans l'espace – où des horreurs indicibles attendent, comme un Brood Thor.

Connexes: Black Widow Comics à lire avant son film solo

La Black Widow avait apparemment aussi des inquiétudes sur la façon dont elle se comporterait dans une telle mission spatiale, et Avengers # 27 les lecteurs ont été taquinés à une solution possible à ses problèmes d'espace. Thor a été montré portant une grande boîte qui, selon elle, lui avait été donnée par la Black Panther … qui lui a assuré que l'Iron Man Tony Stark ne s'en soucierait pas.

La boîte n'a pas été adressée à nouveau, jusqu'à présent. Natasha s'est retrouvée à conduire un fusil de chasse dans le Hellcharger du Ghost Rider, sous l'attaque du Silver Surfer et de ses frères hérauts galactiques. Tirée hors de l'espace, la veuve noire s'est retrouvée coincée dans le chargeur du Ghost Rider devenu vaisseau spatial entouré de tueurs extraterrestres. C'est dedans cette moment où Natasha se rend compte qu'elle a besoin des frappeurs les plus lourds du Vengeur, et pas un instant trop tôt. Elle se tourne vers Boy-Thing, qui a également été avec elle, et lui demande de la récupérer bagage du coffre.

Tout comme les extraterrestres semblent ouvrir le Hellcharger, Natasha apparaît, leur offrant la guerre – dans sa propre armure War Machine. Son armure badass est entièrement noire, arborant l'insigne classique Black Widow. Il contient également la même quantité de puissance de feu que l'armure classique de War Machine, lui donnant le nom de code bien nommé: The War Widow. C'est une bonne chose que dans l'espace, personne ne puisse vous entendre crier. Parce que Natasha est sur le point de déclencher un monde de douleur.

STARBRAND REBORN DEUXIÈME PARTIE: LE DESSIN DES HERALDS! Un mystérieux nouveau porteur de la super-arme cosmique tout-puissant le Starbrand est apparu dans une prison spatiale de la taille d'une galaxie, attirant l'attention des héros les plus puissants de la Terre, ainsi que certaines des figures les plus puissantes d'outre-étoile. Voici la venue des trois hérauts. De plus, Thor est une couvée maintenant …

Avengers # 28 est disponible dès maintenant dans votre magasin de bandes dessinées local ou directement auprès de Marvel Comics.

Suivant: Le film Black Widow appris des erreurs comiques de Marvel