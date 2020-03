“Black Widow” pourrait faire ses débuts en ligne plutôt qu’en salles – .

Black Widow est l’un des plus grands blockbusters de Disney en 2020, mais la date de sortie du film a été reportée en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus.

Le film pourrait être lancé sur le lancement de Disney + plutôt que dans les salles de cinéma, selon un rapport.

On ne sait pas exactement comment Disney procéderait pour lancer Black Widow en ligne, étant donné que Disney + n’a pas encore débarqué dans toutes les grandes régions.

La nouvelle épidémie de coronavirus endommagera considérablement l’économie mondiale. Des millions de personnes ont perdu leur emploi en quelques semaines alors que les gouvernements du monde entier ont institué diverses mesures de distanciation sociale. L’activité commerciale s’est arrêtée dans divers pays où seuls les hôpitaux, les pharmacies, les épiceries et les services essentiels fonctionnent.

Le secteur du divertissement a également pris un sérieux coup. Les événements sportifs ont été annulés et les cinémas ont été fermés dans un effort mondial pour aplatir la courbe. Même les hôtes de fin de soirée enregistrent leurs émissions depuis leur domicile, en utilisant des iPhones comme caméras. Bien qu’Internet ne puisse pas sauver les Jeux olympiques, il peut certainement aider les studios de cinéma à lancer certaines de leurs attractions à venir en ligne, même de gros blockbusters comme Black Widow de Marvel.

Plutôt que de voir si le virus disparaît dans les semaines à venir, certains studios ont choisi de reporter leurs films à la fin de cette année ou à 2021. La liste comprend No Time to Die de Sony et Fast 9. d’Universal. sortie au lieu d’une sortie en salles, y compris certains des films d’Universal 2020. Disney a fait avancer le lancement en ligne d’Onward, mais a reporté d’autres versions, telles que Black Widow.

Il y a quelques semaines à peine, le concept de retard de Black Widow semblait invraisemblable. Le film fait partie de l’immense phase 4 de Marvel, qui comprend pas moins de 14 titres. Mais l’éloignement social n’a pas seulement frappé les théâtres. Cela a également forcé les productions cinématographiques à suspendre leur activité, y compris certaines des émissions de télévision MCU qui étaient censées frapper Disney + cette année. Le report de Black Widow ne nuira pas à la chronologie du MCU Phase 4 si tout le reste doit également être retardé.

Mais l’hôte YouTube Grace Randolph a déclaré il y a quelques jours que Disney envisageait de publier Black Widow en streaming. Non seulement cela, mais Disney pourrait faire la même chose avec le remake Mulan en direct:

Black Widow aurait pu être un autre film d’un milliard de dollars pour Disney, selon les premières projections, le film était sur la bonne voie pour un énorme week-end d’ouverture de 130 millions de dollars. On ne sait pas exactement comment Disney prévoit de profiter d’un lancement en ligne uniquement, ni combien d’argent il peut gagner avec le lancement en ligne uniquement de certains de ses plus grands blockbusters 2020.

De plus, il n’est pas clair comment Disney ferait pour rendre le film disponible à l’international. Disney + n’est disponible qu’aux États-Unis, au Canada et sur quelques marchés européens. D’un autre côté, personne ne sait combien de temps les théâtres seront hors service, et Disney pourrait vouloir gagner de l’argent avec ses propriétés les plus chaudes le plus rapidement possible. Ce ne sont pas seulement les retards de tournage qui nuisent à la rentabilité de Disney en ce moment – tous ses revenus, sauf pour Disney +, sont affectés. Les parcs sont fermés ainsi que les magasins de vente au détail qui vendent des marchandises Disney, et l’activité des croisiéristes est également arrêtée.

