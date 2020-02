Blackberry est mort, encore une fois

Après l’apparition de iPhone et des appareils Android détruire essentiellement le marché dans lequel Nokia et BlackBerry vécu, ce dernier a fini par concéder en 2015 l’utilisation de la marque à des tiers, notamment TCL Corporation et BB Merah Putih. L’idée est de faire des terminaux Android; Une triste fin pour l’une des entreprises qui a favorisé la popularisation des appareils portables toujours connectés à Internet.

En 2017, ils ont brièvement attiré l’attention sur BlackBerry KeyONE, un appareil Android avec un clavier physique émulant les anciens terminaux de la marque et essayant d’atteindre un marché qui manque de tels appareils.

Comme prévu sur BlackBerry KeyONE et son successeur, BlackBerry KEY2 ils n’ont pas pénétré le marché, ils n’ont pas réalisé de ventes significatives – seulement 850 mille unités de première génération – provoquant un impact nul sur le marché des smartphones.

Maintenant, le compte de BlackBerry Mobile a annoncé que l’accord avec TCL Corporation Il prendra fin le 31 août 2020, les appareils de la marque seront donc abandonnés. Ils s’engagent à fournir un support après-vente jusqu’au 31 août 2022 ou jusqu’à ce que les réglementations locales l’y obligent.

Avec l’annonce, BlackBerry Il est en effet mort, encore une fois. C’est arrivé quand ils ont annoncé qu’ils arrêteraient de fabriquer du matériel, mais ont repris quelques années de plus grâce à TCL. Avec cette nouvelle, la marque se retire du marché du matériel et reste une entreprise de services logiciels.

