Blackview BV6100, meilleur appareil pour étudier en ligne pendant l’épidémie

Avec la propagation du nouveau coronavirus dans le monde, la plupart des étudiants connaît un nouvelle façon d’apprendre, celle de l’éducation en ligne, faite de leçons et leçons vidéo qui peuvent être suivies de la maison, depuis votre PC ou un autre appareil.

Toutefois, toutes les familles ne sont pas disposées à dépenser ou peuvent se permettre de dépenser 400 euros ou plus sur un bon PC ou une bonne tablettesurtout si cela est destiné à être utilisé uniquement par leur enfant. Blackviewcependant, il offre une alternative viable à ceux qui ne peuvent pas se permettre des dépenses aussi élevées. Il s’agit Blacview BV6100, un téléphone robuste avec un grand écran, ce qui rend cet appareil idéal pour prendre des cours en ligne et prendre des notes confortablement.

Blackview BV6100, pourquoi est-il le smartphone parfait pour étudier en ligne?

Avec un Écran ultra-large de 6,88 pouces, Blackview BV6100 peut être l’appareil idéal pour étudier en ligne. Ce smartphone est presque aussi gros qu’une tablette normale et a tout l’espace nécessaire pour télécharger la plupart des applications d’apprentissage dont vous avez besoin. Mais plus important encore, cela ne vous coûtera pas cher. Le prix du BV6100 est d’environ 173 euros, mais grâce à une vente flash mise en place sur AliExpress, il est désormais possible de gagner ce smartphone au prix de 114 euros environ.

la BV6100 Il est classé selon les normes d’étanchéité IP68 et IP69K, ce qui signifie que il peut être immergé dans l’eau à une profondeur de 1,5 m pendant une demi-heure. À la lumière de l’épidémie de coronavirus, vous pouvez en toute sécurité nettoyer et désinfecter votre smartphone avec de l’alcool, sans crainte qu’il ne se casse.

Ce smartphone est conçu pour être plus résistant qu’un smartphone ou une tablette classique. Avec la qualité militaire MIL-STD-810G, le BV6100 est capable de résister aux chutes, aux coups ou aux traumatismes sans subir de dommages majeurs. En général, le BV6100 peut être en mesure de gérer tous les types d’accidents.

Equipé d’un Batterie 5,580 mAh, le BV6100 offre une autonomie prolongée, il ne sera donc pas nécessaire de le soumettre à de nombreuses charges. Profitez de la vente flash BV6100 pour acheter votre smartphone à un prix spécial (cliquez ici).

Blackview propose actuellement d’autres smartphones à des prix réduits. Découvrez BV9900 Pro et BV9800 Pro et toutes les autres offres cliquez ici.