Blackview, comment nettoyer correctement votre smartphone et promotion spéciale

Alors que nous nous concentrons de plus en plus sur le nettoyage et la meilleure façon de désinfecter vos mains, nous avons presque oublié que le smartphone peut à bien des égards être considéré comme une véritable boîte de Pétri capable de attirer des centaines de bactéries.

En effet, certaines études ont montré que la surface d’un smartphone est un véritable vivier de bactéries, abritant, en moyenne, dix-huit fois plus de bactéries que sur une poignée de toilette. Sans considérer que le smartphone peut transporter des germes jusqu’à 9 jours. Parmi eux, selon les scientifiques, également le dangereux Coronavirus. Il s’ensuit l’importance de garder nos smartphones propres.

Les smartphones Blackview survivent aux tests de désinfection

La bonne nouvelle est que la désinfection de votre smartphone est assez simple. Selon le Journal of Hospital Infection, le nouveau Coronavirus peut être efficacement vaincu avec une solution de désinfection de surface faite avec 6271% d’éthanol, 0,5% de peroxyde d’hydrogène ou 0,1% d’hypochlorite de sodium en 1 minute. En termes plus simples, le téléphone peut être désinfecté à l’aide d’une solution à base d’alcool.

Malheureusement, cependant, l’alcool n’est pas la solution idéale pour nettoyer tout type de smartphone. C’est parce que le nettoyage du téléphone avec de l’alcool ou d’autres produits chimiques agressifs peut facilement endommager le boîtier extérieur du smartphone, qui est en fait conçu pour le protéger des empreintes digitales et des taches. Blackviewcependant, il a posté une vidéo où il vient expliqué et démontré comment désinfecter et nettoyer efficacement un smartphone.

Comme vous pouvez le voir, Les smartphones Blackview survivent aux tests de désinfection sans sortir endommagé en aucune façon: il est toujours possible de passer des appels, d’envoyer des messages, d’accéder aux contacts, d’utiliser l’appareil photo et plus encore à la fin du processus de nettoyage.

