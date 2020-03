Blackview, encore quelques heures pour acheter un smartphone avec super rabais

Blackview, une entreprise spécialisée dans la production de smartphones Rogged, lance une grande promotion commerciale à l’occasion de l’anniversaire d’AliExpress, avec des offres sensationnelles jusqu’au 31 mars. Avec cette initiative, Blackview propose certains de ses smartphones les plus performants à un prix réduit jusqu’à 60%. Ensuite, les smartphones proposés avec le lien d’achat associé.

BV9900 Pro

417,99 $, 24% de réduction (environ 400 euros)

Disponible dans le monde entier sur AliExpress et sur le site officiel de Blackview, BV9900 Pro est le produit phare de la promotion. Profitant du succès du BV9800 Pro lancé l’année dernière, ce smartphone présente une processeur plus puissant, un conception plus minceaussi performances et fonctionnalités améliorées. Les principales caractéristiques du nouveau produit phare BV9900 Pro incluent:

Processeur MediaTek Helio P90, accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne;

Appareil photo Sony® 48MP

caméra thermique

degré de protection IP68, IP69K et MIL-STD-810G

IceMode, pour utiliser les fonctions de base même à des températures de -30 ° C

BV9800 Pro

379,99 $, 24% de réduction (environ 365 euros)

BV9800 Pro ce fut le premier téléphone thermique robuste de Blackview. Son le prix est plus accessible et le la batterie est plus grande par rapport à celui du BV9900 Pro. Les principales caractéristiques du BV9800 Pro incluent;

caméra thermique

degré de protection IP68, IP69K et MIL-STD-810G

Batterie 6580 mAh

Appareil photo Sony® 48MP

Processeur MediaTek Helio P70, accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne

A80 Pro

89,59 $, 44% de réduction (environ 86 euros)

Si vous cherchez un smartphone pas cher, Blackview A80 Pro cela peut certainement être pour vous. Cela ne signifie pas nécessairement acheter un mauvais appareil, car l’A80 Pro en a un bonne qualité de construction, assure certains performances décentes et est magnifique. Les principales caractéristiques de l’A80 Pro incluent:

Caméra Quad Sony 13 MP

batterie 4680 mAh

Processeur MediaTek Helio P25, accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage interne

Écran HD + de 6,49 pouces avec encoche tombante

Déverrouillez le visage et les empreintes digitales

design mince

Ce ne sont que quelques-unes des principales offres de Blackview à l’anniversaire d’AliExpress. à les connais tous, nous vous recommandons de jeter un œil à celui qui convient page web, où tous les smartphones à prix réduit sont affichés.

Blackview fait don de 50 000 masques à l’Italie

En outre, nous saisissons cette occasion pour remercier la société, qui a décidé de donner cinquante mille masques à l’Italie, pour aider notre pays à surmonter les nombreuses difficultés causées par la propagation du COVID-19 et à atténuer la pression du manque de ressources médicales.

“Cinquante mille masques ne suffisent pas de loin pour combler le manque de ressources médicales, mais nous voulons faire ce que nous pouvons pour aider l’Italie”, a déclaré Blackview. L’entreprise a également fait don de masques à la France, à la République tchèque et au Portugal.