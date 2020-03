Blade Runner Enhanced Edition arrive cette année sur PC et consoles

Alcon Entertainment et Nightdive Studios ont confirmé que Blade Runner Enhanced Edition arrive sur PC et consoles tout au long de cette année. Le premier sera en charge de la publication du jeu, et le second s’occupera de tout ce qui concerne son développement.

Comme vous pouvez l’imaginer, Blade Runner Enhanced Edition sera une mise à jour sur le classique dont nous sommes tombés amoureux en 1997, et qu’il a fait une niche dans l’histoire des jeux vidéo comme l’un des meilleurs de son genre (aventure “pointer et cliquer”).

Cette version présentera une refonte profonde de la modélisation des personnages et il aura également des améliorations importantes dans les paramètres et les animations. Les responsables du projet ont également confirmé qu’ils examineront les traductions dans différentes langues pour corriger les erreurs possibles et qu’ils effectueront les modifications nécessaires pour s’assurer qu’il fonctionne de manière optimale sur n’importe quel PC actuel, ce qui signifie qu’il sera compatible avec les résolutions 4K et moniteurs à écran large.

Blade Runner Enhanced Edition sera basé sur un nouveau moteur graphique

De Nightdive Studios ont confirmé que le code source du jeu d’origine a été perdu lorsque Westwood Studios a déménagé à Los Angeles en 2003, ce qui s’est produit à la suite de sa fusion avec Electronic Arts. Heureusement, ils ont pu le récupérer en utilisant la rétro-ingénierie.

Sans une telle technique, il n’aurait pas été possible de réaliser le processus d’adaptation nécessaire pour le porter aux consoles. Larry Kuperman, responsable du développement commercial pour Nightdive Studios, a déclaré que:

Il est vrai que le code source d’origine de Blade Runner a été perdu. Nous inversons l’ingénierie du code, l’importer dans notre propre moteur KEX, un outil puissant qui nous permet de faire des adaptations à la console des titres classiques, même dans des situations assez difficiles ».

Cela signifie que Blade Runner Enhanced Edition conservera la base de l’original en termes de gameplay et de développement de l’histoire, mais sera pris en charge par un moteur graphique propre et plus actuel, ce qui facilitera l’optimisation et le soutien des nouvelles technologies, du moins en théorie.

Nightdive Studios lui-même l’a confirmé à sa manière en disant que grâce au passage au moteur KEX, ils mettent à jour les graphismes de cette version et améliorent “Respectueusement” l’expérience de jeuAutrement dit, sans renoncer à la vision originale du classique.

Il semble que nous soyons confrontés à quelque chose de plus qu’un simple remastering, mais jusqu’à ce que nous voyions les premières scènes de jeu réel, je n’ose rien préciser. Dans l’ensemble, je pense que nous verrons quelque chose à mi-chemin entre un remake et un remaster.

Si la nostalgie peut et que vous cherchez des jeux classiques qui ont été remasterisé sans perdre le charme de l’original Jetez un œil à cet article.