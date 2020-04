Blaze Bioscience obtient l’approbation accélérée de la FDA pour la «peinture tumorale» qui aide à éliminer les tumeurs cérébrales – .

La société de biotechnologie de Seattle Blaze Bioscience a reçu la désignation Fast Track de la FDA pour un programme clinique d’évaluation du tozuléristide.

Également connu sous le nom de BLZ-100, le tozuléristide est ce que la société appelle la «peinture tumorale», une molécule qui se lie aux cellules cancéreuses et les allume pour aider les chirurgiens du cerveau à éliminer les tumeurs.

Tumor Paint a été créée en utilisant un peptide, ou une petite protéine, du scorpion de nécrotraqueur israélien. Mais la formule est entièrement synthétique. Il est en cours d’évaluation dans un essai clinique de phase 2/3 avec des patients pédiatriques.

La désignation Fast Track accélère le processus d’approbation pour la mise sur le marché des médicaments. “Les tumeurs cérébrales pédiatriques restent la principale cause de décès liés au cancer chez les enfants et les adolescents”, a déclaré le Dr Dennis Miller, vice-président directeur du développement de Blaze Bioscience, dans un communiqué. «Nous nous réjouissons de notre collaboration continue avec la FDA alors que nous nous efforçons d’achever les travaux de développement de produits cliniques et autres nécessaires pour accélérer l’approbation du produit.»

