Bleeding Edge nous sauvera-t-il de l’ennui mis en quarantaine?

Il y a des jeux qui cassent tous les schémas et qui marquent un avant et un après dans l’industrie. Bord de saignement Ce n’est pas à distance quelque chose comme ça, mais c’est l’idée avec laquelle le jeu a été développé: il s’agit de vous divertir, pas de gagner un Oscar. Telle est l’opinion de POUSSEZ LE BOUTON.

Bord de saignement C’est un jeu étrange à discuter à cause du contexte dans lequel nous nous trouvons. D’une part, nous sommes sur le point de mettre fin au cycle de vie de la génération actuelle de consoles et nous attendons plusieurs des versions les plus importantes de la décennie. D’un autre côté, nous sommes enfermés dans nos maisons indéfiniment et les options de divertissement sont épuisées.

Ce titre sait ce que c’est, sait qu’il ne vient pas d’inventer un nouveau genre et sait que ce ne sera pas votre jeu de l’année (peut-être pour quelques-uns il le fera), mais c’est ici même que sa plus grande force est: Il ne vient pas à la hauteur de vos attentes ou de celles du “critique spécialisé”, il devient votre option lorsque vous en avez assez de jouer un JRPG de 3780 heures et c’est très bien.

Nous avons tous besoin de ce changement de rythme, car peu d’entre eux peuvent supporter un marathon aussi long du même titre. Lorsque vous devez vous déconnecter du jeu Assassin’s Creed après 100 heures; Bord de saignement Il sera là pour vous rafraîchir avec de bons combats stupides qui n’ont aucun sens.

Pour quoi ou quoi?

Ce titre n’a aucun scrupule à adopter des mécaniques d’autres jeux à succès du passé, mais ce n’est pas un copier-coller vulgaire; utilise les éléments que nous avons vus dans des titres comme Overwatch (la comparaison la plus évidente et répétée) et essayez de créer quelque chose de nouveau avec ces éléments. Oui, le moyen le plus rapide de voir Bleeding Edge est comme un combat en 4 contre 4 pour contrôler une carte.

Cela fonctionne avec un système de héros et de spécialités, nous l’avons vu à plusieurs reprises:

Vous parlez à vos amis, ils forment une équipe aussi équilibrée que possible avec des chars et des guérisseurs, ils élaborent une stratégie digne de Napoléon Bonaparte pour conquérir le territoire ennemi, démarrer le jeu et l’équipe adverse balaie le sol avec vous dans les 30 premières secondes . Cela arrive tout le temps.

Mais vous l’appréciez et c’est la chose importante. Bleeding Edge en tire le meilleur parti, loin de vous donner des arbres de compétences avec 250 attaques et niveaux à débloquer, il ne vous lance dans un tutoriel avec un mannequin et vous pauvre si vous ne comprenez pas.

Entrez dans une carte, frappez tous les adversaires, profitez des incroyables designs de personnages et priez pour que tout se passe en votre faveur.

S’il y a quelque chose qui frustre, c’est qu’il est très facile pour tout de devenir hors de contrôle et que l’une des parties prenne le relais de telle manière qu’il est impossible de renverser la vapeur. Il est facile de voir quand une partie est perdue quelques minutes après son début et très loin de la fin. Quelque chose dans le matchmaking ne convenait pas bien pendant les premiers jours du jeu, car les jours passaient, il se balançait un peu sans disparaître complètement.

Ensuite? Oui ou non, vous entrez dans Bleeding Edge?

Les gens de Théorie Ninja (Les développeurs) ont non seulement pensé à faire un beau jeu artistiquement parlant, ils savaient qu’en 2020 un tel jeu ne fonctionnerait pas juste pour être amusant et ils l’ont sorti avec un as dans leur manche: Le Game Pass.

Ouais Bord de saignement Il aurait été lancé à 60 $ (prix moyen des nouveaux jeux) avec les 2 seuls modes de jeu dont il dispose et ses 12 personnages, ce serait le plus gros vol de l’histoire, mais c’est là que le Game Pass.

Qu’est-ce que le Game Pass? Une merveille que le Xbox et utilisateurs de PC (en version Beta) car c’est un système de paiement où pour un certain montant par mois, vous avez accès à une bibliothèque absurdement grande de BON et même sortir des jeux comme Gears 5 (le même qui a été publié AVANT exclusivement pour Game Pass).

Cet article en soi vaut la peine d’acheter Bord de saignementÉvident si vous avez déjà un GP, ​​car il est essentiellement gratuit. Si vous n’avez pas de Game Pass et que vous souhaitez acheter le jeu physique pour une raison quelconque, Amazon Vous trouvez votre copie de BE à 799 pesos au moment de la rédaction de cette critique, ce qui n’est pas non plus un prix plein.

En revanche, avec ces 799, vous pouvez acheter près de 6 mois de Game Pass et nous pensons que cela vaut plus.

Quel avenir pour Bleeding Edge?

Lorsque vous lancez ce type de jeux, il est évident qu’il y aura des mises à jour telles que de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, de nouveaux modes de jeu et bien sûr, il y en aura beaucoup pour Bleeding Edge, mais il y a aussi de nombreux titres qui rendront ce jeu poussière à l’arrière- journal numérique de plusieurs.

Nous croyons que Théorie Ninja Vous avez le talent pour maintenir un tel titre en vigueur, mais nous pensons également que Senua’s Saga: Hellblade II c’est un peu plus haut sur la liste des priorités du développeur.

En résumé?

Bord de saignement C’est une bière Oxxo froide et citronnée par une chaude journée de quarantaine dans un monde où tout le monde veut que vous buviez du Champagne Cristal et que vous l’aimez ou “vous ne savez rien sur la vie”.

Essayez-le dans ce qui se passe en quarantaine.

