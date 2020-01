Blizzard annule les événements d’Overwatch en Chine après une épidémie de coronavirus

Blizzard a annulé plusieurs événements professionnels de l’Overwatch League en Chine à la suite de l’épidémie de coronavirus qui a coûté la vie à près de 200 personnes jusqu’à présent.

Dans un communiqué, Blizzard a déclaré qu’il annulait les tournois prévus pour février et mars, ajoutant qu’il prévoyait de poursuivre les matchs restants en Chine plus tard cette année.

“Nous avons décidé d’annuler nos matchs de février et mars en Chine afin de protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, de nos fans et de notre personnel”, a déclaré Blizzard. “Nous espérons que les fans passeront une nouvelle année lunaire sûre et heureuse, et nous restons incroyablement enthousiastes à l’idée de jouer des matchs de l’Overwatch League en Chine plus tard cette saison.”

Les événements Overwatch League n’étaient pas les seuls tournois de jeux professionnels à avoir été annulés ou retardés après l’épidémie de virus. La League of Legends Pro League a annoncé qu’elle reportait son événement de printemps à cause du Coronavirus.

Le coronavirus a été retracé jusqu’à la ville de Wuhan, apparemment originaire de la fin de 2019. Le nombre de morts a dépassé 170, tandis que des cas de virus ont été signalés dans des pays du monde entier, notamment aux États-Unis, au Japon, en Australie, et la Thaïlande.

