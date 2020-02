Blizzard réagit à la réception négative de Warcraft 3 Reforged

La sortie de Warcraft III: Reforged ne s’est pas déroulée aussi bien que Blizzard l’aurait souhaité. Peu de temps après la sortie, les fans ont remarqué que le remasterisation de l’emblématique RTS faisait défaut dans plusieurs domaines. Maintenant, le président de Blizzard a répondu, promettant de futures mises à jour pour améliorer l’expérience.

“Honnêtement, la semaine a été un peu difficile”, a déclaré J. Allen Brack lors d’une conférence téléphonique sur les résultats d’Activision Blizzard. “Notre communauté s’attend à des choses vraiment incroyables de notre part, et nous avons entendu de sa part que nous n’avons pas atteint ce niveau.”

Brack a poursuivi en disant que Blizzard prévoyait de prendre en charge Reforged à l’avenir avec des mises à jour, alors qu’il visait également à communiquer avec les fans sur les prochaines étapes pour améliorer le jeu.

“Nous soutenons nos jeux et avons toujours montré que nous les soutenons non seulement, mais que nous continuons à nous appuyer sur eux, même après le lancement. Nous sommes déterminés à le faire ici également”, a déclaré Brack.

L’exécutif répète ce que Randy “Kaivax” Jordan, de Blizzard, a déclaré plus tôt cette semaine. Jordan s’est rendu sur les forums de la société pour discuter des plans de Blizzard pour Reforged, précisant que l’équipe était “pleinement engagée à soutenir le jeu. [and the Warcraft 3 community] pour longtemps à venir. “Cela comprend la préparation d’un correctif dont la mise en service est prévue plus tard cette semaine.

De nombreux fans ont noté que certaines cinématiques n’étaient pas à la hauteur de ce que Blizzard avait montré précédemment lors de la BlizzCon 2018. Jordan a déclaré que le manque de cinématiques réanimées était, essentiellement, de garder intact l’esprit d’origine de Warcraft 3.

“[W]Nous ne voulions pas que les cinématiques en jeu s’éloignent trop du jeu d’origine “, a déclaré Jordan.” Nous sommes allés un peu plus loin dans le processus de réflexion derrière cela lors du salon, mais le principal point à retenir est que les campagnes indiquent à l’un des des histoires classiques de l’histoire de Warcraft, et nous voulons préserver le véritable esprit de Warcraft 3 et permettre aux joueurs de revivre ces moments inoubliables tels qu’ils étaient (bien que reconstruits avec de nouvelles animations et un art plus fidèle). “

“[W]Nous tenons à dire que nous sommes désolés pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu l’expérience que vous vouliez, et nous aimerions partager nos plans pour la suite. “

Pour en savoir plus sur Reforged, consultez l’article sur les impressions pratiques de GameSpot, “Warcraft 3 reste amusant mais reforgé est une déception sur plusieurs fronts.”

