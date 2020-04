Bloc-notes Windows, déjà dans l’App Store

Si nous parlons de demandes d’anciens combattants, le Bloc-notes Windows il fait partie du TOP 5 à part entière. Et cela semble être un mensonge, mais sa première version a vu le jour de Windows 1.0, en 1985. Oui, depuis ses origines, cette application simple mais pratique et très appréciée fait partie de Windows. Et aussi sans éprouver pratiquement aucun changement. Si vous savez utiliser la version 1985, il ne vous faudrait que quelques minutes pour vous habituer aux “nouveautés” qu’elle a connues pendant trois décennies et demie.

Ces derniers mois, cependant, le Bloc-notes a été au centre de la conversation à plusieurs reprises. Le premier a eu lieu lorsque, il y a environ un an, cet utilitaire a été publié dans le magasin d’applications Windows. Une décision intéressante qui a cependant été quelque peu abruptement corrigée lorsque, sans explication, n’était plus disponible au téléchargement en novembre l’année dernière. Même à ce stade, nous ne savons toujours pas la ou les raisons pour lesquelles Microsoft a pris cette décision.

Plus récemment, en février dernier, il a été annoncé que le tampon et le vétéran Paint deviendraient facultatifs dans Windows 10. Au revoir à des décennies d’être un duo indissoluble (ou un trio, si vous comptez Paint). Et aujourd’hui, après plusieurs mois d’absence, Le bloc-notes est de retour dans l’App Store, d’où il peut être téléchargé par tout utilisateur qui ne l’a pas et souhaite l’avoir. Une décision nécessaire, bien sûr basée sur la décision annoncée par Microsoft il y a deux mois.

Au-delà de l’option, l’un des points clés que le Bloc-notes est maintenant dans l’App Store, c’est que de cette façon, il est probable que sa fréquence de mises à jour augmentera, ainsi que cela se traduira par évolution ultérieure de la mêmea (quelque chose qui, oui, peut ne pas plaire à tout le monde). À l’heure actuelle, et dans cette ligne, la dernière version, qui peut être téléchargée à partir d’ici, comprend de nouvelles fonctionnalités.

La première qui, bien que pas plus remarquable, est celle que vous découvrirez auparavant, est une nouvelle icône, mais la chose intéressante vient quand vous double-cliquez dessus. Et est-ce l’outil de recherche et de remplacement de texte a été amélioré, ce qui lui donne maintenant une “mémoire” (c’est-à-dire qu’il se souvient des valeurs de la dernière fois qu’il a été utilisé). Une autre fonction améliorée est le zoom, qui a maintenant des raccourcis clavier et souris, ainsi qu’un indicateur permanent de son niveau à ce moment-là.

Les autres améliorations disponibles dans cette nouvelle version du Bloc-notes sont les suivantes:

Améliorations des performances lors de l’ouverture de gros fichiers dans le Bloc-notes.

Ctrl + Retour arrière vous permet de supprimer le mot précédent.

Lors de l’enregistrement d’un fichier dans le Bloc-notes, le numéro de ligne et de colonne n’est plus réinitialisé à 1.

Le bloc-notes affiche désormais correctement les lignes qui ne tiennent pas complètement à l’écran.

Améliorations du numéro de ligne lorsque l’habillage du texte est activé.

Source: MSPoweruser