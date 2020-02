Bloc-notes, WordPad et Paint commencent à être facultatifs dans Windows 10

Microsoft pose depuis longtemps que certaines de ses applications les plus classiques, telles que Bloc-notes (bloc-notes en anglais), WordPad et Paint, sont facultatifs dans Windows 10 et peut être désinstallé si l’utilisateur le souhaite.

Bien que pour l’instant il n’y ait aucune annonce officielle que le Bloc-notes, WordPad et Paint seront optionnels, certaines personnes disent avoir détecté le lancement de cette modification dans les compilations les plus récentes du canal Windows 10 Insider Preview.

À l’heure actuelle et à notre connaissance, les trois applications, qui accompagnent l’installation propre de Windows depuis des décennies, ils seront toujours présents par défaut, bien que l’utilisateur puisse les désinstaller si tu veux Cette décision a peut-être été prise de cette manière afin de ne pas répéter la controverse entourant la suppression de Paint, une situation qui a forcé Microsoft à intensifier pour indiquer clairement que l’application de dessin de base populaire sera toujours là.

Expliquant ce qui précède de manière un peu plus technique, Bloc-notes, WordPad et Paint ils pourraient se produire dans un avenir pas trop lointain pour être des «fonctions optionnelles» de la configuration de Windows 10, donc une fois situé dans cette section, un bouton devrait apparaître pour démarrer le processus de désinstallation, qui demanderait le redémarrage du système d’exploitation pour terminer.

Le Bloc-notes, WordPad et Paint sont-ils les bloatwares à supprimer de Windows 10?

Que Windows 10 ait un problème avec les bloatwares est quelque chose que nous avons déjà expliqué, en plus des instructions sur la façon de le supprimer. Cependant, ce logiciel indésirable est devenu l’un des moyens alternatifs de Microsoft pour générer de l’argent avec son dernier système d’exploitation, qui à certains égards a émulé les politiques appliquées dans Android, ce qui a été vu dans WordPad lui-même et d’autres applications.

Les trois applications qui nous occupent dans ce post peuvent ne pas être considérées comme des bloatware par de nombreux utilisateurs, car elles accompagnent Windows depuis des décennies et prennent peu d’espace disque, donc bien que les rendre facultatives soit une étape Dans la bonne direction, pour la plupart, ils ne constituent pas un (gros) obstacle.

Le jour du retour des applications facultatives, la modification semble avoir été introduite dans Windows Build 19041, qui serait une version candidate pour Windows 10 20H1, bien que la modification puisse également être exclue ou reportée dans une future version du système.