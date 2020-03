bloc pour faire face à l’urgence

Depuis le début de l’urgence du coronavirus, le gouvernement a lancé des mesures extraordinaires pour rencontrer les familles en difficulté en raison de la quarantaine et du gel des emplois. Concernant l’assurance responsabilité civile automobile, le décret-loi n ° 9 a été publié début mars les résidents des 11 municipalités de la zone rouge d’alors qui ne sont pas tenus de payer les voitures RC jusqu’à nouvel ordre.

En pratique, tous les propriétaires de véhicules automobiles de la zone rouge qui auraient vu leur assurance expirer entre février et avril 2020 peuvent reporter le paiement jusqu’à un mois après la fin officielle de l’urgence. Toutefois si la tension et l’urgence persistent au-delà des prévisions du gouvernement sur Covid-19, il est déjà question d’étendre la suspension des politiques expirantes à tous les Italienssoit 7,9 millions de voitures particulières.

Au revoir l’assurance auto: bloquer pour faire face à l’urgence

Le décret actuellement en vigueur prévoit la suspension du paiement des primes pour les polices venant à échéance dans le créneau précité, même si on ne sait toujours pas comment profitez de cette opportunité. Les compagnies d’assurance ne sont pas non plus au courant de la question et, bien qu’elles aient déjà des solutions au problème, elles ne peuvent pas agir de leur propre initiative.

Par exemple, certaines entreprises souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de allonger la période de couverture pour les polices arrivant à échéance pour les rencontrer en ce moment difficile, bien qu’il soit vérifié que la prolongation est éventuellement valable non seulement pour la couverture de base mais également pour toutes les garanties accessoires que le client a payées lors du renouvellement de la prix.

Enfin, veuillez noter que la suspension du paiement de l’assurance automobile toutefois, il ne concerne pas les nouveaux contrats conclus pendant la période de suspension, tel que contenu dans l’arrêté du 2 mars. Les astucieux sont donc prévenus.