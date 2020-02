Blockchain pour lutter contre le marché des produits contrefaits

Auteur: Héctor Chamizo

Beaucoup de gens associent uniquement la blockchain aux crypto-monnaies, mais Cette technologie aide déjà les marques de vêtements de luxe à garantir l’authenticité et l’intégrité à ses consommateurs grâce à des codes de réponse rapide (QR).

Erik Swords, directeur de Mellon, qui fait partie de BNY Mellon Investment Management, examine comment cette technologie évolue sur le marché du luxe et comment, en conséquence, profite à de nombreuses entreprises inscrit sur les sacs.

Ainsi, la génération Y est l’une des plus grandes générations au monde et ils représentent un quart de la population mondiale. Ils dépensent également plus pour les articles de luxe, et les générations Z (âgées de 16 à 23 ans) et X (âgées de 39 à 54 ans) suivent de près.

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, les marques souhaitent garantir l’authenticité de leurs produits et protéger l’intégrité de leurs marques. La technologie Blockchain essaie d’être la réponse qui donne aux consommateurs la sécurité de Sachez si les produits que vous achetez sont authentiques ou contrefaits.

«L’immuabilité de la blockchain donne aux entreprises la possibilité de suivre les articles le long de la chaîne d’approvisionnement, ce qui leur donne aide à confirmer l’authenticité et à augmenter la transparence, ce qui augmente la confiance des consommateurs », explique Swords.

L’avantage sur les marchés secondaires

Bien que cette technologie soit utile au marché primaire, permettant de suivre les matières premières et de montrer qui achète le produit au point de vente initial, elle bénéficiera également au marché secondaire, selon les experts.

De nombreuses personnes utilisent désormais des sites Web et des applications de vente et d’échange populaires sur leur téléphone pour acheter des articles de luxe neufs ou d’occasion dans d’autres magasins de détail ou privés.

Lorsque vous achetez des articles anciens ou abandonnés à d’autres, vous n’avez pas à payer le prix du nouveau produit et, en outre, cela contribue à la durabilité, ce qui peut être «bénéfique pour les acheteurs et les vendeurs», dit-il. Mais, dans la vente de produits de luxe neufs ou d’occasion, s’assurer que son authenticité est primordiale pour “protéger les consommateurs et les producteurs”, dit-il.

Swords ajoute que, des sacs à main aux voitures de luxe, il voit la blockchain “émerger comme un outil important dans la chaîne d’approvisionnement qui a le potentiel d’atténuer la fraude”.

L’impact sur de nombreuses entreprises

Par exemple, la société américaine de produits de luxe Ralph Lauren ajoute des identifiants numériques aux produits qui permettront aux consommateurs de numériser leurs étiquettes avec leur téléphone, ce qui leur permettra “d’authentifier un produit en quelques secondes”. Et est-ce que le succès de cette méthode peut vous fournir plus de sécurité et, par conséquent, plus d’intérêt des investisseurs.

Les constructeurs automobiles haut de gamme commencent également à utiliser la blockchain pour suivre son authenticité sur le marché secondaire. “La popularité croissante de l’utilisation de codes QR uniques sur les vêtements de luxe n’est qu’un exemple de la façon dont les marques de luxe utilisent de plus en plus la technologie blockchain”, explique Swords.

Ainsi, cette technologie perturbatrice peut générer un plus grand degré de sécurité pour ces entreprises Ils peuvent évoluer dans l’intérêt des investisseurs en prenant des mesures stratégiques qui leur profitent à long terme.

