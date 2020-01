Bloodborne: Comment battre l’orphelin de Kos | .

Acclamé par la critique Bloodborne accueille une série de batailles de boss difficiles et intéressantes. Le cadre étrange du titre From Software ouvre la porte à des conceptions de personnages horribles. S’inspirant du mythe Lovecraftien, Bloodborne offre aux joueurs l’une des expériences les plus uniques de la génération PS4 sinon l’histoire des jeux vidéo. Toutes ses qualités visuellement agréables mises à part, le jeu peut être incroyablement difficile pour un nouveau joueur. La variété des batailles de boss difficiles peut être un pont intimidant à traverser. Et le roi couronné de ces durs combats contre les boss est décerné au fameux combat des orphelins de Kos.

Annoncé comme l’une des batailles les plus difficiles par les fans et les critiques, l’Orphelin de Kos est une poignée même pour le vétéran de Dark Souls le plus endurci. Le schéma d’attaque sporadique de Kos, sa vitesse rapide, ses attaques très dommageables, ses mouvements puissants à longue portée et son imprévisibilité font de ce boss l’un des plus difficiles de l’histoire du jeu. Ce guide montrera aux joueurs quelques trucs et astuces solides pour vaincre la tristement célèbre bête. Gardez à l’esprit que ce combat est frustrant même avec ces trucs et astuces à l’esprit, mais avec une certaine résilience, il ne sera rien de plus que trivial en un rien de temps.

L’une des idées les plus importantes à comprendre face à Kos est qu’il existe de bonnes et de mauvaises façons d’esquiver ses attaques. La réponse la plus typique face à un ennemi si puissant serait d’esquiver en arrière et de se mettre en sécurité. Et bien qu’il y ait des moments qui peuvent nécessiter un peu de recul, cela ne devrait pas être la principale méthode de mobilité dans cette bataille.

Les attaques de Kos ont une hitbox très large. En balançant ses attaques de gauche à droite, les joueurs seront rapidement détruits s’ils esquivent dans l’une ou l’autre de ces directions. Ses coups à longue portée attraperont un joueur en esquivant en arrière, mais dans certaines situations, il est impératif d’esquiver en arrière. Lorsque vous combattez Kos tête à tête, il est important que les joueurs esquivent vers l’avant et vers la droite. Si vous esquivez vers l’avant et vers la gauche, Kos vous rattrapera avec ses attaques à grande oscillation et pourra vous tuer en quelques coups. Mais en esquivant vers l’avant et vers la droite, les cadres d’invincibilité d’un joueur protégeront de toutes les hitbox boiteuses. De plus, vous serez placé juste derrière la bête grotesque pour lancer une contre-attaque lourde.

À longue portée, il est impératif de rester concentré et de surveiller ses attaques de grande envergure. Il utilisera une variété sélectionnée de balançoires à longue portée qui nécessiteront une esquive vers l’arrière. Cependant, attention à son attaque de projectile, dans sa première phase, il le lancera en ligne droite et il faudra éviter un pas de côté.

Lors de sa deuxième phase, les choses se compliquent. Non seulement Kos devient extrêmement rapide, mais il a accès à de puissantes attaques d’éclairage et à des projectiles éclaboussants. Kos s’arrêtera et laissera échapper un hurlement effrayant pour signaler le début de son attaque d’éclairage. La meilleure façon d’éviter cela est de simplement courir le plus loin possible. Gardez un œil sur Kos pendant votre retraite car il vous sautera dessus avec des attaques puissantes qui peuvent nécessiter une esquive de dernière minute. Kos accède à un nouveau lancer d’acide à la fois puissant et large. Un tiret arrière au bon moment est le meilleur moyen d’éviter ce mouvement. Au fur et à mesure que le combat progresse, il acquiert la capacité de lancer de l’acide, puis de sauter derrière un joueur et de lancer plus d’acide. Ce sera le plus difficile à éviter, alors foncez en arrière la minute où vous voyez Kos sauter. Cela vous placera derrière lui, laissant de la place pour une contre-attaque ou une chance de battre en retraite.

Ses attaques de mêlée dans cette phase sont similaires à celles d’origine, mais elles infligeront plus de dégâts et deviendront de plus en plus puissantes. Ses attaques commenceront à enchaîner quatre ou cinq balayages consécutifs. Si vous êtes touché par un, ne paniquez pas, esquivez simplement en avant et à sa droite. Cela devrait vous positionner en toute sécurité par rapport à sa portée. Quoi que vous fassiez, ne vous précipitez pas si vous êtes pris par une attaque, cela placera un joueur directement dans sa portée et sa ligne d’attaque menant à une mort rapide et brutale.

Une fois que vous comprenez exactement comment esquiver ses attaques, combattre Kos devient une guerre d’usure. Utilisez votre esquive vers l’avant pour obtenir un avantage positionnel et frapper l’ennemi horrible.

Après une esquive au bon moment, il existe une certaine variation dans la façon dont vous pouvez attaquer la bête. Une ou deux frappes rapides d’armes peuvent être utilisées pour agrémenter la grande réserve de santé du boss. C’est une option sûre car elle permet aux joueurs d’infliger des dégâts et de sortir rapidement de sa portée. Assurez-vous de ne pas enchaîner trop d’attaques légères dans un combo, car Kos peut récupérer et contre-attaquer la mort du sceau, même pour le meilleur joueur. Une autre option consisterait à charger une puissante attaque puissante après cette esquive, qui déconcertera Kos tout en infligeant de gros dégâts. L’aspect le plus important de ces deux tactiques offensives est de décrocher un ou deux coups sûrs de se regrouper. Vous ne voulez pas rester proche et échanger des coups avec l’orphelin de Kos car il démantèlera n’importe quel joueur sur son chemin.

L’Orphelin de Kos est un combat qui s’enracine dans l’apprentissage de la patience en présence de danger. Ses combinaisons rapides et ses mouvements dommageables peuvent sembler trop difficiles à surmonter. Mais en réalité, il suffit d’un joueur prudent et patient. Utilisez vos esquives vers l’avant pour prendre position sur la bête, effectuez une ou deux frappes solides avant de battre en retraite. Rincez et répétez jusqu’à ce que l’ennemi soit vaincu. Cela vous placera parmi les joueurs d’élite de Bloodborne et l’une des rares personnes à avoir vaincu le tristement célèbre combat des boss d’Orphan of Kos.

Bloodborne est maintenant disponible sur PS4.