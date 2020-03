Bloomberg: Apple continue de travailler sur les nouveaux HomePod, Apple TV, iMac et plus encore pour 2020

Un nouveau rapport de Bloomberg plonge aujourd’hui plus profondément dans le nouveau travail de la culture domestique chez Apple tout au long de la pandémie COVID-19. Le rapport détaille comment Apple s’adapte à l’environnement de travail à distance et que plusieurs nouveaux produits sont toujours en développement.

Selon Bloomberg, Apple va de l’avant avec le développement de plusieurs nouveaux produits qui pourraient être lancés dès cette année: un HomePod et une Apple TV actualisés, des iPad économiques, une nouvelle Apple Watch et un nouvel iMac.

Le rapport ne plonge pas dans les détails, mais se concentre plutôt sur la notion que le développement de produits se poursuit pendant que les employés travaillent à domicile:

Pourtant, Apple n’a pas interrompu ses efforts pour construire de futurs appareils. La société travaille sur de nouvelles versions du haut-parleur HomePod, du décodeur Apple TV, du MacBook Pro, des iPad économiques, de l’Apple Watch et de l’iMac pour le début de cette année.

. a signalé à plusieurs reprises qu’une nouvelle Apple TV était en route. Bloomberg a également rapporté précédemment qu’Apple développait un nouveau HomePod, mais les détails restent flous.

Le rapport d’aujourd’hui met l’accent sur la nouvelle culture de travail à distance d’Apple. Par exemple, les employés d’Apple utilisent non seulement les services d’Apple pour la communication, mais aussi des choses comme Slack:

Les réunions se sont poursuivies par téléphone et vidéoconférence. Apple exige des employés qu’ils communiquent via son propre service FaceTime, l’application de Slack Technologies Inc. et Jabber ou WebEx de Cisco Systems Inc. afin de maintenir la confidentialité. Pour le partage de fichiers, Apple limite le travail à sa suite d’applications de productivité, Quip and Box de Salesforce.com Inc.

Bloomberg réitère également qu’il pense que l’iPhone 12 est sur la bonne voie pour une sortie dans leur «fenêtre d’automne normale». Les versions de logiciels comme iOS 14 et watchOS 7 sont également «actuellement sur la bonne voie». Apple, cependant, sévit contre les employés qui peuvent emporter chez eux les futures versions du logiciel iOS:

Dans le cadre de la commande de travail à domicile, Apple a imposé des restrictions aux employés autorisés à emporter chez eux les futures versions du logiciel, y compris la prochaine version d’iOS, la plate-forme qui exécute l’iPhone et l’iPad. Comme pour le matériel, les employés travaillant sur des logiciels inédits, tels que le prochain iOS 14, nécessitent l’approbation des plus hauts niveaux de l’organisation, ont déclaré les gens.

Apple permet également aux ingénieurs matériels de rapporter à la maison les futures versions d’appareils tels que les iPhones:

Début mars, contrairement à ses pratiques habituelles, Apple a commencé à autoriser les ingénieurs à ramener chez eux les premières versions des futurs appareils pour continuer à travailler pendant la période de verrouillage. Auparavant, la société permettait à certains employés de ramener chez eux des appareils presque concurrents tels que les iPhones pour des tests dans le monde réel.

Une autre friandise amusante rapportée est qu’Apple organise un concours pour que les employés partagent leur travail depuis les configurations à domicile:

Pour alléger l’ambiance dans une période autrement traumatisante, Apple a lancé un concours pour que les employés partagent des photos de leur travail à partir de l’installation à domicile. La dernière ligne directrice se lit comme suit: “Si vous travaillez sur quelque chose de confidentiel, veuillez le garder hors du coup.”

Vous pouvez lire le rapport complet de Bloomberg ici. Un autre rapport publié aujourd’hui par l’Information mérite également d’être lu, se concentrant à nouveau sur la façon dont Apple s’adapte au travail à distance.

