Bloomberg: Apple envisage d’autoriser les utilisateurs d’iPhone à définir des navigateurs Web tiers et des applications de messagerie par défaut, Spotify natif sur HomePod

Apple discuterait de l’ajout de la possibilité pour les utilisateurs de définir des applications tierces comme valeurs par défaut, remplaçant la préférence intégrée pour Safari et Mail d’Apple. La nouvelle survient alors qu’Apple fait face à un examen croissant de la façon dont il gère l’App Store tout en accordant un traitement préférentiel à ses propres applications et services.

De plus, Bloomberg dit qu’Apple envisage d’ouvrir le HomePod à des services de musique tiers comme Spotify ou Amazon Music. À l’heure actuelle, le HomePod ne peut interagir de manière native qu’avec Apple Music.

Les règles d’Apple permettent actuellement aux développeurs de proposer des navigateurs Web alternatifs dans l’App Store, mais ils doivent tous être basés sur le moteur de rendu du système WebKit. Il n’est pas non plus possible actuellement pour l’utilisateur de dire à iOS qu’il préfère le navigateur tiers à Safari; tous les liens exploités s’ouvriront dans Safari à chaque fois.

De même, il existe de nombreuses applications de messagerie concurrentes dans l’App Store, mais les raccourcis pour composer un nouvel e-mail ne montreront que la feuille de composition du courrier du système. Il semble qu’Apple envisage sérieusement d’ouvrir ou non cette fonctionnalité et de permettre à d’autres applications d’apparaître à la place de Safari et de Mail.

Il peut également être possible de définir une application musicale concurrente comme application par défaut, de sorte que les demandes de lecture de musique vers Siri soient acheminées vers l’application audio tierce sans avoir à dire explicitement le nom de l’application dans chaque demande. Apple a ajouté la prise en charge des applications musicales et audio tierces avec SiriKit dans iOS 13, mais le système actuel préférera toujours Apple Music et Apple Podcasts si le nom de l’application tierce n’est pas spécifié.

Bloomberg dit qu’Apple travaille à ajouter la prise en charge d’autres services de musique pour s’exécuter en mode natif sur le HomePod. Cela signifie qu’un propriétaire de HomePod pourrait demander directement de la musique à Spotify. Dans l’état actuel des choses, jouer de la musique à partir de n’importe quelle source non Apple sur le HomePod signifie AirPlaying audio à partir d’un autre appareil. Dans une plainte déposée auprès de la Commission européenne en 2019, le manque d’accès au HomePod était l’une des principales critiques de Spotify contre les pratiques commerciales d’Apple.

En supposant qu’Apple aille de l’avant avec ces fonctionnalités, attendez-vous à les voir dévoilées en juin dans le cadre de l’ensemble de fonctionnalités iOS 14. Cependant, Bloomberg souligne que ces efforts sont toujours en cours de développement et que “les décisions finales n’ont pas été prises”.

