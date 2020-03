Bloomberg: les magasins Apple font face à une pénurie de pièces et de remplacements d’iPhone en raison d’un coronavirus

Apple aurait averti ses employés du commerce de détail que les iPhones de remplacement seront en pénurie pour le mois prochain. Selon Bloomberg, certains magasins ont également connu une pénurie de pièces individuelles particulières pour les réparations d’appareils.

Le rapport explique qu’Apple a informé le personnel du support technique des magasins de détail que les iPhones de remplacement seront “en rupture de stock pendant aussi longtemps que deux à quatre semaines”. Ce sont les iPhones qu’Apple offre aux clients lorsqu’ils apportent un iPhone qui ne peut pas être réparé.

Pour lutter contre ce problème, Apple dit aux employés du support technique qu’ils peuvent envoyer des iPhones de remplacement aux clients concernés et «fournir des appareils de prêt pour réduire les retards».

Mais en plus des contraintes pour les iPhones eux-mêmes, Apple connaît également une pénurie de pièces détachées pour iPhone. Lorsque cela est possible, Apple remplace des pièces individuelles plutôt que des unités iPhone entières. Ceci est particulièrement courant pour les réparations d’écran.

Bloomberg spécule que ces pénuries sont un «signe que l’épidémie de coronavirus met à rude épreuve» la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

La pénurie de pièces de rechange pour iPhone est l’un des premiers effets visibles du virus sur les opérations d’Apple. La société a commencé à voir des pénuries pour l’iPad Pro, a rapporté Bloomberg News récemment, tandis que l’offre de l’iPhone 11 a commencé à se resserrer légèrement à l’international.

Pas plus tard qu’hier, il a été signalé qu’Apple avait limité les déplacements des employés en Italie et en Corée du Sud. Il informe également les employés qu’ils optent pour des réunions virtuelles dans la mesure du possible et se concentre sur le nettoyage en profondeur dans les magasins de détail. Apple ferme également temporairement certains magasins en Italie en raison de problèmes de coronavirus.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: