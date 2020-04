Bloomberg: l’iPhone 12 proposera une encoche plus petite et partagera des repères de conception avec l’iPad Pro, un HomePod demi-moins cher plus tard cette année

Bloomberg rapporte aujourd’hui que sur les quatre nouveaux modèles d’iPhone de la gamme iPhone 12, au moins deux comporteront un châssis redessiné avec des bords plats en acier inoxydable, des côtés plats et des coins plus arrondis comme le design actuel de l’iPad Pro.

La taille de l’encoche Face ID devrait également diminuer cette année. Faisant écho aux rapports précédents, Apple travaille également sur un HomePod moins cher qui serait environ la moitié de la taille du produit actuel. Bloomberg indique que l’iPhone 12 et le HomePod devraient être lancés plus tard cette année.

Ming-Chi Kuo a été le premier à signaler que les iPhones 2020 adopteraient des côtés plats en septembre 2019, faisant référence à l’iPhone 4 comme source d’inspiration. Kuo a également déclaré s’attendre à quatre nouveaux modèles, avec des tailles d’écran pouvant atteindre 6,7 pouces, ce que Bloomberg corrobore. Seuls les deux modèles les plus chers seront équipés du scanner LiDAR, introduit pour la première fois sur l’iPad Pro 2020.

Il est intéressant de noter que le rapport Bloomberg d’aujourd’hui note explicitement que les deux modèles haut de gamme bénéficieraient du nouveau design; il n’est pas clair si les téléphones moins chers de la gamme obtiendraient également le nouveau châssis.

Les modèles phares d’iPhone sont généralement lancés vers septembre, certains modèles étant livrés en octobre (iPhone XR) et novembre (iPhone X) dans la mémoire récente. La perturbation de la chaîne d’approvisionnement due au coronavirus signifie que l’objectif initial d’Apple de lancer simultanément les quatre modèles d’iPhone 12 est peu probable.

Bloomberg dit s’attendre à ce que certains modèles soient publiés plusieurs semaines plus tard que l’objectif habituel de septembre.

Le point de conception de l’encoche plus petit est intéressant à la suite d’une fuite d’iconographie qui montre également une zone d’entaille notablement moins large. Bloomberg affirme qu’Apple explore des moyens d’éliminer entièrement l’encoche dans les années à venir.

Un HomePod moins cher est certainement le bienvenu. Le haut-parleur intelligent d’Apple est un excellent lecteur de musique, mais il est très cher par rapport à la concurrence, qui offre une lecture audio de base et une fonctionnalité d’assistant intelligent à des prix très bas, avec des produits comme l’Amazon Echo Dot devenant des articles-cadeaux populaires. Apple vend actuellement le HomePod pour 299 $. On ne sait pas combien Apple vise moins cher avec ce nouveau modèle. À titre de comparaison, Amazon Echo Plus haut de gamme se vend environ 170 $, bien qu’il soit régulièrement réduit en dessous.

Bloomberg partage également quelques détails supplémentaires sur les Apple AirTags, le prochain concurrent du tracker Tile. Le rapport indique que l’étiquette d’Apple sera livrée avec une pochette en cuir et un accessoire de trousseau. Les étiquettes elles-mêmes sont décrites comme minces, petites et en forme de rondelle. L’année dernière, . a trouvé un glyphe de l’appareil dans le code iOS. Bloomberg dit que l’AirTag devrait être lancé cette année, mais un calendrier plus précis n’a pas été mentionné.

La feuille de route rapportée par Bloomberg attend également un nouveau matériel MacBook Pro, une Apple TV mise à jour, une actualisation de l’iPad d’entrée de gamme et une mise à jour iMac.

