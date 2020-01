Bloomberg: un nouvel iPhone à bas prix entrant en production le mois prochain pourrait être commercialisé en mars

Selon un nouveau rapport de Bloomberg ce soir, le prochain iPhone à bas prix d’Apple entrera en production de masse le mois prochain. Il s’agit de l’appareil communément appelé iPhone SE 2 et iPhone 9.

Le rapport d’aujourd’hui indique qu’Apple se prépare à dévoiler officiellement cet iPhone «dès mars», la production étant répartie entre Foxconn, Pegatron et Winstron.

En ce qui concerne ce à quoi s’attendre de cet iPhone, Bloomberg réitère une grande partie de ce qui a été rapporté précédemment. Il est censé présenter Touch ID intégré au bouton d’accueil, le même processeur A13 que l’iPhone 11 et un design similaire à l’iPhone 8. Cela signifie que nous devrions nous attendre à un écran LCD de 4,7 pouces, flanqué de lunettes sur le dessus et bouton, avec un appareil photo à objectif unique à l’arrière.

Des rapports précédents de Ming-Chi Kuo avaient prédit que l’iPhone SE 2 / iPhone 9 pourrait avoir un prix de départ aussi bas que 399 $. Actuellement, Apple vend l’iPhone 8 de 64 Go pour 449 $, donc un iPhone SE 2 encore plus abordable avec le dernier processeur A13 pourrait s’avérer un chemin de mise à niveau tentant pour ces utilisateurs.

Reste à savoir comment Apple nommera cet iPhone. Bien que Kuo l’ait communément appelé «iPhone SE 2», ce n’est pas nécessairement un suivi direct du facteur de forme de 4 pouces de l’iPhone SE. D’autres rapports ont suggéré qu’il s’appellerait l’iPhone 9, compte tenu de son positionnement entre l’iPhone 8 et l’iPhone X: des composants internes plus avancés que l’iPhone 8, mais sans le design moderne de l’iPhone X et plus récent.

Quelle est la logique d’Apple derrière cet appareil? Kuo a déclaré que l’iPhone SE 2 ciblerait principalement les utilisateurs d’iPhone 6 et iPhone 6 Plus, qui ne peuvent pas mettre à jour vers iOS 13 cette année. Si Apple pousse ces utilisateurs vers l’iPhone SE 2 avec un processeur A13, davantage de clients iPhone utiliseront iOS 13 et pourront accéder à de nouveaux services comme Apple TV + et Apple Arcade.

Que pensez-vous de l’iPhone SE 2 / iPhone 9? Comment Apple pourrait-il l’appeler? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

