Blue Origin affirme qu’un travailleur de l’usine de Kent a testé positif pour le coronavirus – .

Des ingénieurs travaillent sur la capsule de l’équipage du vaisseau suborbital New Shepard dans l’usine de production de Blue Origin à Kent, Washington (Crédit: Blue Origin)

Un employé de l’aventure spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a été testé positif pour le coronavirus et est maintenant en quarantaine à la maison, a déclaré ce soir une porte-parole de la société.

Linda Mills, vice-présidente des communications de Blue Origin, a confirmé le cas dans un communiqué envoyé à .:

«Plus tôt dans la journée, un employé de Blue Origin a été testé positif au virus COVID-19. Cette personne travaillait pour la dernière fois dans notre usine de Kent le jeudi 26 mars et est à la maison depuis lors. L’équipe des ressources humaines de Blue Origin restera en contact avec lui tout au long de la période de récupération pour s’assurer qu’il reçoit les soins et le soutien dont il a besoin pendant sa mise en quarantaine et ses soins médicaux.

«La santé et la sécurité de cette personne – et de l’équipe Blue Origin – est notre première priorité et préoccupation principale. Nous suivons toutes les directives du CDC dans toutes nos installations et avons mis en place des procédures supplémentaires pour assurer la sécurité continue de nos employés. »

La nouvelle de la détection intervient un jour après la publication de rapports selon lesquels certains employés de Blue Origin étaient préoccupés par le projet d’envoyer une équipe au complexe de lancement de West Texas pour un vol d’essai sans équipage du vaisseau suborbital New Shepard. Les préoccupations portaient non seulement sur le risque potentiel de voyage pour les employés, mais également sur le potentiel d’un employé présentant un cas asymptomatique de COVID-19 de transmettre le virus à son insu aux résidents de la zone entourant le site de lancement.

En réponse à ces informations, Blue Origin a déclaré qu’elle faisait tout ce qu’elle pouvait «pour protéger notre main-d’œuvre et nos communautés».

Comme de nombreuses autres sociétés aérospatiales, Blue Origin est considérée comme une entreprise essentielle et a été exemptée de l’ordre de séjour à domicile de l’État de Washington. Néanmoins, Blue Origin affirme avoir mis l’accent sur les accords de télétravail, procéder à un nettoyage en profondeur de ses installations, éliminer les visites non essentielles, minimiser les déplacements et pratiquer la distanciation sociale.

Nous avons d’abord entendu parler du cas COVID-19 de sources qui ont également exprimé leur inquiétude concernant d’autres employés qui auraient pu entrer en contact avec le travailleur infecté. Mills a répondu à cette préoccupation dans un courriel de suivi adressé à .:

«Notre équipe des ressources humaines a interviewé l’employé infecté pour évaluer le risque pour les autres et a contacté le petit nombre d’employés qui étaient en contact avec lui. Pour les employés qui peuvent avoir été en contact étroit avec l’employé, les RH leur ont demandé de s’auto-mettre en quarantaine à domicile pendant 14 jours. En apprenant sa confirmation aujourd’hui, nous avons effectué un autre nettoyage en profondeur des zones qu’il a visitées (en plus des nettoyages en profondeur effectués plus tôt cette semaine pour des raisons indépendantes). Nous continuerons à nettoyer en profondeur nos espaces de travail, selon les besoins. »